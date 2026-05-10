Lecha Wałęsa, na nieszczęście dla swoich fanów, wciąż korzysta z mediów społecznościowych. Tym razem były prezydent postanowił upomnieć ws. pieniędzy. Udostępnił wpis na portalu Facebook, w którym przekonuje, że przekazał „tysiące dolarów” jednej z instytucji, a teraz rzekomo zdemontowano tablicę informująca o tym fakcie.
Wałęsa przekonuje, że przekazał sporą sumę pieniędzy w dolarach „specjalistycznej instytucji ochrony zdrowia”, która ma mieścić się w „bloku”, w którym „urzęduje „Solidarność”. Z okazji gestu byłego prezydenta zamieszczono tablicę informująca o jego hojności.
Dziś były prezydent żąda przywrócenia tablicy na swoją cześć. W innym przypadku wzywa do zwrotu przekazanej kwoty. Oczekuje również odsetek.
Wpis Wałęsy
Żądam kategorycznie. W bloku w którym w Gdańsku ma miejsce urzędowania Solidarność, istnieją też pomieszczenia, GDZIE jest urzędowanie SPECJALISTYCZNEJ INSTYTUCJI OCHRONY ZDROWIA. Przy powstaniu tej instytucji ofiarowałem tysiące Dolarów , w PODZIĘANIU ZA TEN DAR ZAMIWSZCZONO TABLICĘ INFORMUJĄCĄ O TYM FAKCIE. Po paru latach zdemontowano tablicę jak się wydaje bezpowrotnie. W związku z tym żądam przywrócenia na miejsce Tablicy, albo zwrotu ofiarowanych TYSIĘCY DOLARÓW Z ODSETKAMI DODANYMI OD DATY USUNIĘCIA TABLICY. PRZECIWNYM RAZIĘ PODEJMĘ……… Lech Walesa
— czytamy we wpisie Wałęsy.
W komentarzu do własnego wpisu Lech Wałęsa narzeka, że te pieniądze mógł mieć „w swojej kieszeni”.
Nie do wiary dałem im około 1 000 000 zł , a mogłem mieć w swojej kieszeni i jeszcze mi ubliżają
— napisał były prezydent.
