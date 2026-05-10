Dzikie wrzaski na miesięcznicy smoleńskiej. Prof. Gliński do Tuska: "O to modlił się Pan ostatnio?"

Prof. Piotr Gliński / autor: Fratria
Uroczystości na pl. Piłsudskiego z okazji miesięcznicy katastrofy smoleńskiej po raz kolejny były zagłuszane przez przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Jak relacjonuje prof. Piotr Gliński, tym razem mieliśmy do czynienia ze „szczególnym natężeniem” tego typu działań. Były szef resortu kultury zwrócił się w tej sprawie do Donalda Tuska, przypominając mu o jego niedawnej wizycie w Watykanie.

Na pl. Piłsudskiego, jak każdego dziesiątego dnia miesiąca, zebrali się politycy oraz zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, by oddał hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. I jak przy każdej takiej okazji na miejscu pojawili się również przeciwnicy tego wydarzenia.

Jak przekonuje prof. Piotr Gliński, tym razem obecni na pl. Piłsudskiego byli świadkami wyjątkowo głośnych prób zakłócenia uroczystości.

Dziś szczególne natężenie wrzasku i zagłuszania uroczystości na pl. Piłsudskiego. Dzicz. Pod opieką policji

— napisał Gliński.

Modlitwa Tuska w Watykanie

Z tego powodu prof. Gliński zwrócił się do Donalda Tuska, przypominając mu, że jeszcze niedawno modlił się przed grobem św. Jana Pawła II.

Czy o to modlił się Pan ostatnio, Panie Premierze przy grobie św. Jana Pawła II w Watykanie?

— zapytał Gliński.

Donald Tusk był z wizytą w Watykanie 7 maja. Tam spotkał się z papieżem Leonem XIV i modlił się przy grobie św. Jana Pawła II.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

