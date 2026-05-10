„Pogadaliśmy sobie troszkę o tym, co by było lepsze dla naszego kraju. Zmiana Konstytucji czy inny prezydent?” - napisał na portalu X Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu. Lider Lewicy opublikował zdjęcie z Jakubem Karysiem, obecnym szefem tzw. Komitetu Obrony Demokracji. Na ile to groźby czy zapowiedź realnych działań mających raczej niewiele wspólnego z demokracją, na ile - zwykła prymitywna wrzutka?
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty od swoich pierwszych dni na tym stanowisku nie kryje niechęci do prezydenta Karola Nawrockiego. Najwyraźniej również nadal próbuje dawać fałszywe nadzieje tej części zwolenników obecnych władz, która wciąż marzy o „ponownym przeliczeniu głosów” w wyborach prezydenckich z 2025 r.
Czarzasty po spotkaniu z liderem KOD
Czarzasty zamieścił bowiem wczoraj na portalu X zdjęcie z obecnym liderem KOD Jakubem Karysiem.
Dziękuję za spotkanie szefowi KOD Kubie Karysiowi. Pogadaliśmy sobie troszkę o tym, co by było lepsze dla naszego kraju. Zmiana Konstytucji czy inny prezydent? A Wy,co o tym myślicie? 😉
— napisał na portalu X marszałek Sejmu.
„Obu panów wysłałbym do Moskwy”
Brzmi to nieco niepokojąco, choć oczywiście może być jedynie prymitywną wrzutką czy prowokacją obliczoną na polaryzację Polaków. Komentarze pokazują, że nie wszyscy dali się złapać na spotkania polityka, który sam określał się jako „komuch”, w stanie wojennym zapisał się do PZPR, a jeszcze kilka lat temu nazywał armię czerwoną „wyzwolicielami” z liderem podupadającej organizacji, której działania pokazują, że ze swoją nazwą niewiele ma wspólnego.
Obu panów wysłałbym do Moskwy. Do domu, po prostu do domu
— skomentował Jacek Łęski, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Do konstytucji trzeba wprowadzić karę infamii - sowiecierzy wygnać do Sowiecji
— napisał Krzysztof Wyszkowski, opozycjonista czasów PRL.
To się samo komentuje😆
— skomentował użytkownik Jachcy.
Czy samozwańczy „demokraci” poprzestaną na tego rodzaju wrzutkach?
X/Joanna Jaszczuk
