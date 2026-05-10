Telewizja wPolsce24 robi kolejny ważny krok w swoim rozwoju! Już dziś o 21:00 na naszej antenie studio otwarte ws. referendum w Krakowie. O sprawie opowiadał dyrektor programowy Mariusz Pilis w programie „Budzimy się”.
Już 24 maja mieszkańcy Krakowa zdecydują w referendum w sprawie odwołania obecnego prezydenta miasta – Aleksandra Miszalskiego. Mariusz Pilis mówił na antenie Telewizji wPolsce24 o spodziewanej wysokiej frekwencji podczas głosowania.
Kto zna Kraków i wie, jak Kraków reaguje, jak funkcjonuje, musi się odnieść do tej kwestii kwestii frekwencji przewidywanej, a jest ona imponująca. To znaczy, że prezydent Miszalski rzeczywiście zaszedł ludziom za skórę i chcą przynajmniej wypowiedzieć się w tej kwestii w referendum. To jest rzecz duża, atakowana przez rządzących Krakowem, ale i również przez media ogólnopolskie, te które dzisiaj współpracują i służą Platformie Obywatelskiej
— powiedział.
Następnie dyrektor programowy stacji zapowiedział przełomowe przedsięwzięcie wPolsce24.
My temu będziemy towarzyszyli dzisiaj o 21:00. Rozpoczynamy coś, również i z perspektywy naszej stacji, bardzo spektakularnego, mianowicie urządzamy tutaj realizację, która jest jedną chyba z największych realizacji, jeżeli nie największą realizacją, póki co w naszej młodej stacji - studia otwarte, takie w których mamy żywą publiczność mogącą zadawać pytania, reagować. Około 200 osób potwierdziło, że przyjdzie uczestniczyć w naszej debacie. (…) Jestem właśnie na Dębnikach, gdzie ta realizacja będzie miała miejsce
— mówił Pilis.
To jest też dla nas pewnego rodzaju zobowiązanie wobec państwa, wobec widzów, którzy przez długi czas pomagali nam, wspierali nas finansowo. Zbieraliśmy na mobilne centrum transmisyjne. Ta działalność, która nam się marzyła, ona właśnie zaczyna się tutaj, w Krakowie, już dzisiaj
— dodał.
Telewizja wPolsce24/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759951-koniec-prezydenta-z-po-rozpoczynamy-cos-bardzo-spektakularnego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.