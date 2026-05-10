Dwa dni po śmierci posła Łukasza Litewki odbył się kongres Młodej Lewicy w Warszawie. Atmosfera była radosna i swobobna. „Trudno uznać „żałobę” Lewicy po ś.p. pośle Łukasz Litewka za szczerą gdy widzimy coraz więcej takich obrazów z tych dni. Dwa dni po Jego śmierci na (nieodwołanym) walnym kongresie Młodej Lewicy robili sobie roześmiane zdjęcia, które ochoczo wrzucają na insta… Na nich przewodniczący i sekretarz ML” - zauważył Wacław Jan Kroczek na portalu X.
Śmierć posła Lewicy Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. Litewka był postrzegany jako obrońca dzieci i zwierząt, osoba, dla której niesienie pomocy nie miało barw politycznych.
Polityk zginął 23 kwietnia br. Pogrzeb o charakterze państwowym odbył się 29 kwietnia a parlamentarzystę pożegnali bliscy - na czele z rodzicami i ukochaną Natalią. Wieczorem w dzień śmierci partnerka pożegnała posła w relacji na Instagramie.
Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o pośmiertnym odznaczeniu Łukasza Litewki.
"Trudno uznać 'żałobę' Lewicy"
Pomiędzy śmiercią a pogrzebem, 25 kwietnia, odbył się Kongres Młodej Lewicy w Warszawie. Na postawę młodzieżowców Lewicy zwrócił uwagę Wacław Jan Kroczek.
Trudno uznać „żałobę” Lewicy po ś.p. pośle Łukasz Litewka za szczerą gdy widzimy coraz więcej takich obrazów z tych dni. Dwa dni po Jego śmierci na (nieodwołanym) walnym kongresie Młodej Lewicy robili sobie roześmiane zdjęcia, które ochoczo wrzucają na insta… Na nich przewodniczący i sekretarz ML
— czytamy we wpisie na portalu X.
Uważam, że nie powinni tego robić. Powinni te rozweselone relacje usunąć i przeprosić. Wielu z tych (coraz mniej) młodych ludzi aspiruje do elity rządzącej, a empatii jest deficyt
— dodał Kroczek.
Ś.p. poseł Łukasz Litewka był bezsprzecznie najwybitniejszym przedstawicielem młodego pokolenia lewicy; tym bardziej paradoksalne jest jak bardzo do tego środowiska nie pasował…
— zakończył.
Ustalenia ws. wypadku
36-letni poseł z Sosnowca, zginął 23 kwietnia po południu, potrącony przez Mitsubishi Colt, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Po wypadku zatrzymany został kierowca auta. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej.
Prokuratura ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, gdy w jego rower uderzył samochód.
Parlamentarzysta prowadził rozmowę telefoniczną. Nie trzymał telefonu w ręku, korzystał ze słuchawki, więc nie ma mowy o złamaniu przepisów
— zaznaczyła prokuratura.
