Śmierć posła Litewki, a oni wrzucali roześmiane fotki. "Żałoba" młodej Lewicy

  • Polityka
  • opublikowano:
Ścianka z logo Lewicy oraz wpis Wacława Jana Kroczka (screen z X) / autor: Fratria/X-Wacław Jan Kroczek (screen)
Dwa dni po śmierci posła Łukasza Litewki odbył się kongres Młodej Lewicy w Warszawie. Atmosfera była radosna i swobobna. „Trudno uznać „żałobę” Lewicy po ś.p. pośle Łukasz Litewka za szczerą gdy widzimy coraz więcej takich obrazów z tych dni. Dwa dni po Jego śmierci na (nieodwołanym) walnym kongresie Młodej Lewicy robili sobie roześmiane zdjęcia, które ochoczo wrzucają na insta… Na nich przewodniczący i sekretarz ML” - zauważył Wacław Jan Kroczek na portalu X.

Śmierć posła Lewicy Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. Litewka był postrzegany jako obrońca dzieci i zwierząt, osoba, dla której niesienie pomocy nie miało barw politycznych.

Polityk zginął 23 kwietnia br. Pogrzeb o charakterze państwowym odbył się 29 kwietnia a parlamentarzystę pożegnali bliscy - na czele z rodzicami i ukochaną Natalią. Wieczorem w dzień śmierci partnerka pożegnała posła w relacji na Instagramie.

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o pośmiertnym odznaczeniu Łukasza Litewki.

Trudno uznać ‘żałobę’ Lewicy”

Pomiędzy śmiercią a pogrzebem, 25 kwietnia, odbył się Kongres Młodej Lewicy w Warszawie. Na postawę młodzieżowców Lewicy zwrócił uwagę Wacław Jan Kroczek.

Trudno uznać „żałobę” Lewicy po ś.p. pośle Łukasz Litewka za szczerą gdy widzimy coraz więcej takich obrazów z tych dni. Dwa dni po Jego śmierci na (nieodwołanym) walnym kongresie Młodej Lewicy robili sobie roześmiane zdjęcia, które ochoczo wrzucają na insta… Na nich przewodniczący i sekretarz ML

— czytamy we wpisie na portalu X.

Uważam, że nie powinni tego robić. Powinni te rozweselone relacje usunąć i przeprosić. Wielu z tych (coraz mniej) młodych ludzi aspiruje do elity rządzącej, a empatii jest deficyt

— dodał Kroczek.

Ś.p. poseł Łukasz Litewka był bezsprzecznie najwybitniejszym przedstawicielem młodego pokolenia lewicy; tym bardziej paradoksalne jest jak bardzo do tego środowiska nie pasował…

— zakończył.

Ustalenia ws. wypadku

36-letni poseł z Sosnowca, zginął 23 kwietnia po południu, potrącony przez Mitsubishi Colt, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Po wypadku zatrzymany został kierowca auta. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej.

Prokuratura ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, gdy w jego rower uderzył samochód.

Parlamentarzysta prowadził rozmowę telefoniczną. Nie trzymał telefonu w ręku, korzystał ze słuchawki, więc nie ma mowy o złamaniu przepisów

— zaznaczyła prokuratura.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

