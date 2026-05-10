Nasz News

NASZ NEWS. Romanowski się ukrywa? "Nie ma z nim kontaktu, coś się musiało stać"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Marcin Romanowski w siedzibie Telewizji wPolsce24 / autor: Fratria
Marcin Romanowski w siedzibie Telewizji wPolsce24 / autor: Fratria

Według moich informacji Marcin Romanowski się ukrywa. Jego sytuacja prawna jest inna – za nim jest wydany Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Za Zbigniewem Ziobro ten nakaz nie jest wydany, ponieważ sądy w Polsce nie podjęły takiej decyzji” - powiedział redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski w „Raporcie Extra” na antenie Telewizji wPolsce24.

Marcin Romanowski ukrywał się na Węgrzech przed koalicją 13 grudnia Donalda Tuska. Były wiceminister sprawiedliwości otrzymał azyl polityczny od ówczesnego premiera Viktora Orbana, ponieważ w Polsce nie mógł liczyć na uczciwy proces. Po pewnym czasie do Romanowskiego dołączył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Czytaj także

W ostatnim czasie Peter Magyar (nowy premier), lider Tiszy - ugrupowania, które zwyciężyło wybory na Węgrzech, wygrażał: „Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie zostaną na Węgrzech długo”.

Romanowski się ukrywa”

Ziobro opuścił już Węgry i udał się do USA. W kwestii Romanowskiego, rąbka tajemnicy uchylił redaktor naczelny Telewizji wPolsce24, Jacek Karnowski.

Według moich informacji Marcin Romanowski się ukrywa. Jego sytuacja prawna jest inna – za nim jest wydany Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Za Zbigniewem Ziobro ten nakaz nie jest wydany, ponieważ sądy w Polsce nie podjęły takiej decyzji

— powiedział w „Raporcie Extra”.

Czytaj także

Marcin Romanowski jest ścigany, także w momencie gdyby węgierskie sądy cofnęły azyl, to wówczas podlega aresztowaniu i szybkiej ekstradycji. Sytuacja Romanowskiego jest inna i według mnie on się ukrywa. Myślę, że już nie jest na terenie Węgier. Od dłuższego czasu nie ma z nim kontaktu, nie pojawia się też w mediach. Coś się musiało wydarzyć

— dodał redaktor naczelny Tv wPolsce24.

xyz/Telewizja wPolsce24

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych