„Według moich informacji Marcin Romanowski się ukrywa. Jego sytuacja prawna jest inna – za nim jest wydany Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Za Zbigniewem Ziobro ten nakaz nie jest wydany, ponieważ sądy w Polsce nie podjęły takiej decyzji” - powiedział redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski w „Raporcie Extra” na antenie Telewizji wPolsce24.
Marcin Romanowski ukrywał się na Węgrzech przed koalicją 13 grudnia Donalda Tuska. Były wiceminister sprawiedliwości otrzymał azyl polityczny od ówczesnego premiera Viktora Orbana, ponieważ w Polsce nie mógł liczyć na uczciwy proces. Po pewnym czasie do Romanowskiego dołączył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
W ostatnim czasie Peter Magyar (nowy premier), lider Tiszy - ugrupowania, które zwyciężyło wybory na Węgrzech, wygrażał: „Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie zostaną na Węgrzech długo”.
"Romanowski się ukrywa"
Ziobro opuścił już Węgry i udał się do USA. W kwestii Romanowskiego, rąbka tajemnicy uchylił redaktor naczelny Telewizji wPolsce24, Jacek Karnowski.
— powiedział w „Raporcie Extra”.
Marcin Romanowski jest ścigany, także w momencie gdyby węgierskie sądy cofnęły azyl, to wówczas podlega aresztowaniu i szybkiej ekstradycji. Sytuacja Romanowskiego jest inna i według mnie on się ukrywa. Myślę, że już nie jest na terenie Węgier. Od dłuższego czasu nie ma z nim kontaktu, nie pojawia się też w mediach. Coś się musiało wydarzyć
— dodał redaktor naczelny Tv wPolsce24.
