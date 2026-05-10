Prof. Stanisław Żerko komentował na żywo dyskusję, która miała miejsce podczas Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historycznego. Jego wpisy wywołały reakcję m.in. dr. Sławomira Dębskiego. Pojawił się też kontrowersyjny głos wiceministra Andrzeja Szeptyckiego dot. zbrodni wołyńskiej i Akcji „Wisła”.
Prof. Stanisław Żerko w następujący sposób komentował jeden z paneli, który miał miejsce podczas Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historycznego. Zwrócił uwagę na wypowiedź prof. Grzegorza Motyki, który od 2024 roku jest szefem Wojskowego Biura Historycznego.
A teraz prof. Motyka potępia akcję Wisła jako zbrodnię i atakuje prof. Polejowskiego (IPN) za to, że jest innego zdania. Ręce nie mają gdzie opadać. Taki to dialog…
— napisał Żerko.
Strona ukraińska narzuca swoją znaną od lat narrację o rzekomej symetrii win, a nasi historycy lękliwie ją w dużej części akceptują
— czytamy w kolejnym jego wpisie.
Słowa prof. Żerki skomentował były szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski.
Ale przecież profesor Motyka odpowiedział - że wprawdzie każdy mord na cywilach jest zbrodnią, ale o żadnej symetrii mowy być nie może. Zwrócił uwagę, że antypolska akcja była skoordynowaną i zaplanowaną operacja ukraińskiego podziemia, zaś mordy odwetowe polskich oddziałów na Ukraińcach nie miały charakteru zaplanowanej akcji polskiego podziemia
— czytamy.
Wpis Szeptyckiego
Na te słowa w skandaliczny sposób zareagował wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki. Odpowiadając na słowa Dębskiego odniósł się do sprawy Akcji „Wisła”.
Za to akcja Wisła charakter zorganizowany miała
— napisał.
