Minister Tuska neguje zbrodnię wołyńską? Burza po wpisie o akcji "Wisła"

  • Polityka
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/gov.pl/web/nauka
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/gov.pl/web/nauka

Prof. Stanisław Żerko komentował na żywo dyskusję, która miała miejsce podczas Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historycznego. Jego wpisy wywołały reakcję m.in. dr. Sławomira Dębskiego. Pojawił się też kontrowersyjny głos wiceministra Andrzeja Szeptyckiego dot. zbrodni wołyńskiej i Akcji „Wisła”.

Prof. Stanisław Żerko w następujący sposób komentował jeden z paneli, który miał miejsce podczas Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historycznego. Zwrócił uwagę na wypowiedź prof. Grzegorza Motyki, który od 2024 roku jest szefem Wojskowego Biura Historycznego.

A teraz prof. Motyka potępia akcję Wisła jako zbrodnię i atakuje prof. Polejowskiego (IPN) za to, że jest innego zdania. Ręce nie mają gdzie opadać. Taki to dialog…

— napisał Żerko.

Strona ukraińska narzuca swoją znaną od lat narrację o rzekomej symetrii win, a nasi historycy lękliwie ją w dużej części akceptują

— czytamy w kolejnym jego wpisie.

Słowa prof. Żerki skomentował były szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski.

Ale przecież profesor Motyka odpowiedział - że wprawdzie każdy mord na cywilach jest zbrodnią, ale o żadnej symetrii mowy być nie może. Zwrócił uwagę, że antypolska akcja była skoordynowaną i zaplanowaną operacja ukraińskiego podziemia, zaś mordy odwetowe polskich oddziałów na Ukraińcach nie miały charakteru zaplanowanej akcji polskiego podziemia

— czytamy.

Wpis Szeptyckiego

Na te słowa w skandaliczny sposób zareagował wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki. Odpowiadając na słowa Dębskiego odniósł się do sprawy Akcji „Wisła”.

Za to akcja Wisła charakter zorganizowany miała

— napisał.

{LinksŚmiała teoria! Wiceminister od Hołowni snuje koncepcję ubogacenia sportowego. Mamy mało medali, bo nie bierzemy nielegalnych migrantów}

X/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych