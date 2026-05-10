Sensacyjna wiadomość! Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i jest w Stanach Zjednoczonych. Znamy kulisy podróży

Zbigniew Ziobro / autor: Fratria
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych!

Z naszych ustaleń wynika, że Zbigniew Ziobro wyleciał z Węgier wczoraj. Polityk ma bowiem amerykańską wizę (nie azyl).

Były minister, ścigany przez władzę Donalda Tuska ws. Funduszu Sprawiedliwości i który do tej pory korzystał z azylu politycznego na Węgrzech, podkreślał wielokrotnie, że chce się poddać ocenie niezależnego sądu! To jednak - przy obecnych warunkach politycznych w Polsce - wydaje się niemożliwe do spełnienia.

Zapowiedź Magyara

Przypomnijmy także, że w ostatnim czasie Peter Magyar, lider Tiszy - ugrupowania, które zwyciężyło wybory na Węgrzech, wygrażał: „Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie zostaną na Węgrzech długo”.

Grożą Trybunałem Stanu

Nie dość, że prokuratura pod kierownictwem Waldemara Żurka chce wsadzić Zbigniewa Ziobrę do aresztu, to parlamentarzyści koalicji rządzącej marzą o postawieniu byłego szefa MS przed Trybunałem Stanu. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński informował w kwietniu, że do Sejmu trafił we tej sprawie wniosek - podpisany przez posłów z klubów: KO, Lewicy, PSL, Polski 2050 i Centrum.

Niemal miesiąc temu Zbigniew Ziobro, pytany na antenie Telewizji wPolsce24 o jego przyszłe losy i bezpieczeństwo po zmianie rządów na Węgrzech, podkreślał:

Cokolwiek będę robił, gdziekolwiek się znajdę, będę walczył z Tuskiem, który jest niszczycielem państwa polskiego. (…) Czy będę w Budapeszcie, czy los sprawi, że będę znowu w Warszawie, to będę walczył z Tuskiem. Jestem przekonany, że Tusk zawsze będzie to odczuwał.

kpc

