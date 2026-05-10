Nowy szef BBN Bartosz Grodecki zapowiedział, że jego priorytetem będzie budowanie strategii odporności kraju z udziałem wojska, służb mundurowych i społeczeństwa. Zaznaczył, że kwestia bezpieczeństwa Polski powinna być wyjęta poza spór polityczny.
Zasadnicza rzecz: bezpieczeństwo naszego kraju powinno być absolutnie wyjęte poza spór polityczny. Nie ma co do tego dyskusji. Natomiast jeżeli kwestie bezpieczeństwa będą wykorzystywane politycznie i będą miały na celu uderzanie w głowę państwa, pana prezydenta Karola Nawrockiego, wtedy reakcja BBN-u będzie adekwatna
— powiedział Grodecki w telewizji Republika.
Nowy szef BBN wskazał, że wraz z objęciem przez niego funkcji następuje „nowe otwarcie” w relacjach z rządem. Dodał, że chciałby, aby kontakt z rządem przebiegał w „atmosferze współpracy, ustaleń, wymiany informacji”.
szansa, „której nie możemy stracić”
Grodecki odnosząc się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że może on przesunąć siły USA wycofywane z Niemiec do Polski, ocenił, że to „absolutnie przełomowa deklaracja”.
Ona pokazuje doskonałe relacje pana prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rozważanie możliwości relokacji wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski to ogromna szansa dla naszego bezpieczeństwa, dla NATO i dla wzmocnienia flanki wschodniej, a także naszych możliwości i odstraszania
— ocenił. Dodał, że jest to szansa, „której nie możemy stracić”.
Gdyby zaczęła się materializować, zrobimy wszystko, żeby doprowadzić ją do końca
— zadeklarował Grodecki.
Od poniedziałku w pracy
Pytany o program SAFE, Grodecki podkreślił, że finansowanie zbrojeń jest kwestią fundamentalną dla BBN, ponieważ wzmacnia bezpieczeństwo kraju. Zapowiedział, że Biuro Bezpieczeństwa Bezpieczeństwo Narodowego przeprowadzi szczegółową analizę prawną i finansową programu.
Grodecki poinformował, że w piątek odbył rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim na temat swojej nowej funkcji, a w poniedziałek formalnie rozpocznie pracę w biurze. Prezydent Karol Nawrocki wyznaczył Bartosza Grodeckiego na nowego szefa BBN w piątek.
kpc/PAP
