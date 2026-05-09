„Nie będziemy czekać, aż nam ukradną nasz kraj” - podkreśla Piotr Duda i zapowiada, że „Solidarność” już wkrótce wyjdzie na ulice Warszawy! Decyzja o zorganizowaniu protestu jest powiązana z inicjatywą, którą właśnie podjął prezydent Karol Nawrocki. Kiedy manifestacja?
Wniosek o referendum ws. Zielonego Ładu
Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu w sprawie zorganizowania ogólnokrajowego referendum dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej. „Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu” - argumentowała głowa państwa. Inicjatywa prezydenta to realizacja wcześniejszych zobowiązań programowych, podjętych we współpracy z „Solidarnością”.
„Solidarność” wyjdzie na ulice!
Już w kwietniu przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zapowiedział na 20 maja br. wielką manifestację w Warszawie. Jak zapowiedziano, w samo południe na Placu Zamkowym zbiorą się związkowcy i wszyscy ci, którym zależy na dobru naszej Ojczyzny. Warszawska akcja NSZZ “S” ma też poprzeć wniosek prezydenta do Senatu o rozpisanie referendum “tak czy nie” dla Zielonego Ładu. Protest odbędzie się pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”.
Nie będziemy czekać, aż nam ukradną nasz kraj. 20 maja Solidarność wychodzi na ulice Warszawy!
— napisał dziś w serwisie X Piotr Duda, publikując przy tym krótkie nagranie.
W innym nagraniu, w rozmowie z dziennikarzem tysol.pl, Piotr Duda podkreślał, że prezydent Karol Nawrocki - inicjatywą referendalną - dotrzymuje słowa.
Przypominam sobie debatę referendalną w sprawie referendum dotyczącego podwyższenia wieku emerytalnego. Wtedy posłowie powiedzieli: „Nie będzie żadnego referendum, my tutaj decydujemy”. Tylko suweren w pewnym momencie ich wybiera, ale w pewnym momencie decyduje, że to on chce nie pośrednio przez swoich przedstawicieli, ale chce bezpośrednio decydować o pewnych sprawach i mamy prawo się wypowiedzieć w sprawie polityki klimatycznej w naszym kraju, bo ona dotyczy naszej gospodarki, naszych rodzin i każdego indywidualnego obywatela w naszym kraju
— mówił przewodniczący „Solidarności”.
Dlatego będziemy wspierać inicjatywę pana prezydenta i zapraszamy 20 maja na Plac Zamkowy w Warszawie o godzinie 12:00. Wtedy powiemy głośno: Tak dla referendum prezydenckiego
— podkreślił.
To ma być pokazanie, że jest ustawa o referendach ogólnokrajowych z marca 2003 roku, która daje nam do tego prawo i żaden polityk łącznie z premierem Tuskiem nie ma prawa nam tego prawo odbierać
— wskazał jasno Piotr Duda.
olnk/X/solidarnosc.gda.pl/tysol.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759924-solidarnosc-wyjdzie-na-ulice-warszawy-podano-date
