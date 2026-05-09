Wiceprzewodnicząca PSL, poseł Urszula Pasławska chce zlikwidowania matematyki na maturze. Wniosła stosowną interpelację (nr 16686) do Ministra Edukacji Narodowej. Wcześniej taki ruch wykonała Minister Edukacji w rządzie Leszka Millera, nieżyjąca już Krystyna Łybacka. Po kilku latach zostało to oczywiście odkręcone i następne roczniki już maturę z matematyki zdają. O tym, jak ważna i niezbędna jest matematyka w edukacji młodzieży, nie będę przekonywał. Przeciwników matematyki nie nauczę, bo jak ktoś jest niezdolny do nauki, albo się leni, to sprawa jest beznadziejna.
Natomiast rzecz jest głębsza. Skrajne lewactwo w Stanach Zjednoczonych od wielu lat domaga się ograniczenia rangi albo wręcz wyeliminowania matematyki z edukacji. Dlaczego tak się tego domagają? Bo matematyka jest obiektywna. Siedem minus dwa równa się pięć i koniec. Nie trzy, nie dziewięć tylko i wyłącznie pięć. Nie ma matematyki „jak ją rozumiemy”. Matematyka jest nieczuła na takie czy inne poglądy, chciejstwa, mody i ideologie. Jeżeli ktoś tego nie przyjmuje do wiadomości - to czeka go dotkliwa klęska.
Ale lewactwu takie postawienie sprawy zupełnie nie pasują. Jeżeli część nauki (matematyka) ma nienaruszalne reguły, to przecież inne obszary nauki też mają nienaruszalne zasady, choćby biologia. No i jeżeli ktoś urodził się kobietą, to jest kobietą, a mężczyzna - mężczyzną. A to jest dla lewactwa przesiąkniętego ideologią LGBT nie do przyjęcia. Poseł Urszula Pasławska od wielu lat stara się być głosem tych środowisk: ustawa o związkach partnerskich, uczestnictwo w różnych działaniach LGBT, podważanie statusu małżeństwa - to pola jej aktywności.
Matematyka, która jest twardym fundamentem starego, niepostępowego i tradycyjnego świata bardzo temu przeszkadza. Wobec tego poseł Pasławskiej też to przeszkadza i to matematyczne zacofanie chce z Polski wyplenić. No chyba, że po prostu matematykę źle wspomina ze szkoły, bo sobie z nią nie radziła. Jednak Pani Urszulo, proszę się nie próbować się mścić na młodych Polkach i Polakach.
Poseł Pasławska proponuje, aby matematykę zastąpić aplikacją w smartfonie i sztuczną inteligencją. Bezboleśnie i bezproblemowo. A co się stanie, jeśli Internet wyłączą albo zostanie zainfekowany przez szaleńców, głupców, wrogów, zbrodniarzy? Czy rozum człowiekowi nie jest już potrzebny?
Być może poseł Pasławska uważa, że skoro rządzi ośmiogwiazdkowa koalicja, to Polakom logiczne myślenie nie jest potrzebne, a wręcz niebezpieczne - bo jak większość zacznie myśleć, to Tuska, a przy okazji Panią poseł pogonią.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759912-paslawska-chce-zlikwidowania-matematyki-na-maturze
