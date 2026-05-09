„Mamy własną politykę historyczną niektórych samorządów, które leżą na ziemiach uzyskanych przez Polskę dopiero po 1945 roku. Samorządowiec musi być panem w dawnym tego słowa znaczeniu. Niezależnie od tego, skąd się wywodzi. Panem, który potrafi rozmawiać także z tymi, którzy są silniejsi od nas. Z pozycji godności. Taki, który nie przyjmuje żadnych pieniędzy, które są w istocie pieniędzmi skierowanymi przeciwko naszej godności i przeciwko naszym interesom. To bardzo ważne” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Chełmie. Lider największej partii opozycyjnej w Polsce wziął udział w debacie „Myśląc Polska - Alternatywa 2.0 - Samorząd przyszłości” w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.
Samorząd polski jest częścią aparatu państwowego, państwa. Samorząd może być konstruowany - taka jest tradycja europejska w dwóch wersjach. Jako organizacja społeczna, wtedy jest niejako poza państwem, chociaż w gruncie rzeczy wypełnia zadania na równych zasadach. Bardzo często są to tak zwane funkcje poruczone, państwowe zadania
— powiedział prezes Kaczyński.
Może być tak jak to jest uregulowane w konstytucji. Być po prostu częścią państwa: samorządową, specyficzną, wybieralną, ale jednak częścią aparatu państwowego. To jest fakt prawnym. Zobowiązujący władzę centralną wobec samorządów. Zobowiązanie to jest w różnych dziedzinach, ale dominuje zdecydowanie to o charakterze finansowym
— dodał lider PiS.
„Państwo nie wykonywało swoich obowiązków”
Następnie polityk zwrócił uwagę, że od samego początku istnienia III RP, państwo nie wykonywało należycie obowiązków względem komórek samorządowych.
Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której państwo nie wykonywało swoich obowiązków. Przekazywało uprawnienia, zadania, ale nie przekazywało środków na realizację tych zadań. To był wielki problem samorządów przez wiele lat. W jakiejś mierze jest to problem po dziś dzień. Weźmy choćby sprawę związaną ze szpitaliami powiatowymi. Ten problem istnieje i musi być rozwiązany. To jest stan, w którym administracja rządowa nie chce lub nie jest w stanie wypełnić wszystkich swoich obowiązków wobec samorządów, a poprzez samorządy wobec obywateli. To musi być pamiętane
— wyjaśnił prezes Kaczyński.
„Odmawiano wykonania obowiązków”
Były premier wskazał na nadchodzący problem, którym będzie brak ciągłości finansowania centralnego dla samorządów.
Ostatnie środki z Polskiego Ładu w tej chwili są wydawane, ale później koniec. Jeżeli policzyć obecną metodę finansowania samorządów i tę z Polskim Ładem, to wynik obliczenia jest jednoznaczny. Nawet w liczbach bezwzględnych, pamiętajmy o inflacji, szczególnie w tym momencie wielkiej putinowskiej inflacji, wartość złotówki znacznie spadła, więc gdyby policzyć do tego w sile nabywczej, naprawdę byłoby to bardzo nieprzyjemne dla tych, którzy dzisiaj głoszą, że samorządy uzyskały niezależność finansową, że mają pewne dochody
— powiedział.
Odniósł się również do próby przeprowadzenia wyborów podczas pandemii Covid-19.
Wybory w 2020 roku były paraliżowane przez samorządy. Wybory, które zgodnie z opartą o konstytucję, bezpośrednią decyzją pani marszałek Sejmu powinny się odbyć. Nie odbyły się w wielkiej mierze dlatego, że były blokowane. Odmawiano wykonania obowiązków, które mają w tej dziedzinie samorządy. To jest jeden z przykładów, ale mamy także inne
— wytłumaczył polityk.
„Samorządowiec musi być panem”
Prezes PiS pochylił się również nad zagadnieniem, które obserwujemy od poworotu Donalda Tuska do władzy w Polsce. Regermanizacja ziem zachodnich.
Mamy własną politykę historyczną niektórych samorządów, które leżą na ziemiach uzyskanych przez Polskę dopiero po 1945 roku. Samorządowiec musi być panem w dawnym tego słowa znaczeniu. Niezależnie od tego, skąd się wywodzi. Panem, który potrafi rozmawiać także z tymi, którzy są silniejsi od nas. Z pozycji godności. Nie przyjmujemy żadnych pieniędzy, które są w istocie pieniędzmi skierowanymi przeciwko naszej godności i przeciwko naszym interesom. To bardzo ważne
— zaznaczył były premier.
To samo dotyczy choćby polityki oświatowej. Polacy muszą być uczeni historii w jeden sposób. W ten sposób, żeby nas wzmacniać jako naród, społeczeństwo. Nie w zależności od miejsca i humorów ludzi, którzy tymi miejscami zarządzają
— zakończył prezes PiS.
xyz/Telewizja wPolsce24
