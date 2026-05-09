Czy na wszystkie niemoce obecnej władzy jej zwolennicy mają tylko jedno rozwiązanie? Siłowe… W TVP Info w likwidacji Jacek Żakowski domagał się natychmiastowego wręcz wkroczenia policji do Trybunału Konstytucyjnego i przegonienia z niego „grupy osób uzurpujących sobie honor bycia sędziami”. „Skoro policja może wchodzić o 6:00 rano i wyrywać z domu lidera obywateli RP, to nie ma powodu, żeby nie weszła o 11:00 rano do Trybunału Konstytucyjnego i wyrwała stamtąd uzurpatorów” - oświadczył Żakowski. Na te słowa zareagował poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
Wybrani przez Sejm kandydaci na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie złożyli ślubowania wobec prezydenta, ciągle usiłują dostać się do trybunału. Ostatnio przynieśli prezesowi TK sędziemu Bogdanowi Święczkowskiemu pismo z postanowieniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i domagali się dopuszczenia ich do orzekania. Spotkali się jednak z odmową kierownictwa TK, ponieważ wydane przez ETPCz postanowienie daleko wykracza poza jego jurysdykcję.
Nie przeszkadza to jednak zwolennikom obozu Donalda Tuska wymachiwać tym postanowieniem i wręcz żądać siłowego wepchnięcia Anny Korwin-Piotrowskiej Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy do Trybunału Konstytucyjnego. Tak właśnie zachował się w TVP Info w likwidacji Jacek Żakowski.
Odlot Żakowskiego
W programie prowadzonym przez red. Andrzeja Stankiewicza Żakowski niemal odleciał. Takiej publicznej deprecjacji konstytucyjnej instytucji państwa polskiego chyba jeszcze nie było.
Jestem ramię w ramię z profesorem Sadurskim w tej sprawie. Uważam, że to jest grupa osób uzurpujących sobie honor bycia sędziami
— oświadczył Żakowski.
Mówisz o tych, którzy są w tej chwili w Trybunale?
— dopytywał Andrzej Stankiewicz.
Zwłaszcza pan Święczkowski, to są ludzie, którzy orzekali z dublerami, brali udział w nielegalnych posiedzeniach z osobami nieuprawnionymi, wydawali semi-wyroki. Nie wiem na jakiej podstawie minister finansów wciąż przelewa tam pieniądze i płaci im pensje
— dziwił się oburzony Żakowski.
Chyba nie przelewa. Według mojej najnowszej wiedzy nie ma w tej chwili przelewó. Dla emerytów trybunalskich są
— powidział Stankiewicz.
Mimo orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówi, że to nie jest sąd, więc mi się wydaje, że trzeba podjąć radykalne administracyjne…
— perrorował Żakowski.
Nie ma takich orzeczeń
— sprostował twierdzenia Żakowskiego poseł Bartłomiej Wróblewski z PiS.
Są orzeczenia kwestionujące status dublerów
— odezwał się Stankiewicz.
To jednak nie oznacza, że to nie jest sąd
— zwrócił uwagę Wróblewski.
Uważam że rząd musi podjąć działanie o charakterze administracyjnym, być może nawet siłowym, żeby oczyścić ten budynek trybunału z osób symulujących pracę trybunału
— podżegał Żakowski.
Ty sobie wyobrażasz wejście z policją i co? Przegonienie Święczkowskiego? Przecież jego mandatu sędziowskiego nikt nie kwestionuje
— zadziwił się nawet Stankiewicz, ale Żakowski miał wytłumaczenie, bardziej wojenne niż prawnicze.
Skoro policja może wchodzić o 6:00 rano i wyrywać z domu lidera obywateli RP, to nie ma powodu, żeby nie weszła o 11:00 rano do Trybunału Konstytucyjnego i wyrwała stamtąd uzurpatorów. To jest naprawdę radykalna sytuacja. Mówimy o kryzysie państwowym. Polska nie może funkcjonować konstytucyjnie, nie mając Trybunału Konstytucyjnego
— oświadczył Żakowski, który swoimi słowami spowodował, że poseł Wróblewski szeroko otworzył oczy ze zdumienia.
Ten radykalizm zawiódł już państwa już na manowce i ten rząd bardzo dużo stracił od samego początku, bo uległ takiej grupie radykałów
— skwitował pomysły Żakowskiego Wróblewski.
Dalej dyskusja potoczyła się w stronę postanowienia zabezpieczającego ETPCz w sprawie czworga kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, które przez red. Andrzeja Stankowskiego było uporczywie nazywane „orzeczeniem”.
Robert Knap/TVP Info
