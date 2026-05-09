Czy wypuszczenie Sławomira Mentzena, który był przetrzymywany na lotnisku w Londynie, zamyka całą sprawę? Okazuje się, że nie. Kancelaria prezydenta RP zwróci się do brytyjskich władz o przedstawienie stosownych wyjaśnień, oczekuje także odpowiedniej reakcji ambasady W Warszawie. „Absolutnie żaden polski polityk niezależnie od barw partyjnych i jeszcze mający immunitet nie może być tak traktowany w jakimkolwiek państwie, a zwłaszcza w kraju sojuszniczym” - powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl minister Adam Andruszkiewicz z KPRP.
Prezes Nowej Nadziei i jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen był przetrzymywany przez trzy godziny na lotnisku w Londynie. Jak stwierdził Mentzen Brytyjczycy mieli sądzić, że przyjechał on, aby wygłosić jakieś polityczne przemówienie. Tymczasem cel jego wizyty miał mieć czysto turystyczny charakter. Po interwencji Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mentzen został wypuszczony.
Kilka godzin przetrzymywano polskiego polityka, który posiada immunitet i w sumie nie wiadomo dlaczego. To nie powinno mieć miejsca w ogóle, to jest absolutnie niedopuszczalne i dobrze, że MSZ zareagował. Kancelaria prezydenta uważa, że absolutnie żaden polski polityk niezależnie od barw partyjnych nie może być tak traktowany w jakimkolwiek państwie, a zwłaszcza w kraju sojuszniczym
— powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl minister Adam Andruszkiewicz z KPRP.
Sprawa zatrzymania Mentzena na lotnisku w Londynu powinna zostać wyjaśniona.
Zwrócimy się zarówno do polskiego MSZ, jak i do Brytyjczyków o wyjaśnienie tej kwestii. Te działania będzie koordynował minister Marcin Przydacz, jako szef Biura Polityki Międzynarodowej kancelarii prezydenta RP. To powinno dać do rozumienia naszym brytyjskim sojusznikom, że po prostu nie życzymy sobie tego typu zachowań, ponieważ są karygodne. Jeśli chcemy się tak bawić, to może zaczniemy w ten sposób także traktować zachodnich polityków na polskich lotniskach i zobaczymy gdzie to nas wszystkich zaprowadzi
— oświadczył minister Andruszkiewicz.
To nie koniec sprawy
Poseł Mentze podziękował za wsparcie zarówno ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i Kancelarii Prezydenta RP, ale sprawa jeszcze się nie zakończyła. Kancelaria prezydencka chcąc zapobiec na przyszłość podobnym, niedopuszczalnym incydentem będzie domagać się od brytyjskich podania przyczyn takiego postępowania z polskim posłem.
Z pewnością będziemy domagać się na piśmie przedstawienia stosownych wyjaśnień. Nie można tej kwestii zostawić tak pro prostu, dlatego że tego wymaga honor i godność polskiego państwa
— powiedział portalowi wPolityce.pl prezydencki minister.
Naszym zdaniem także brytyjska ambasada powinna zareagować i z tego się wytłumaczyć
— podkreślił minister Adam Andruszkiewicz z KPRP.
Robert Knap
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759900-nasz-news-bedzie-interwencja-kprp-ws-mentzena
