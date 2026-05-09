Nam bliżej do Krzysztofa Bosaka, ale nie chcę składać mu pocałunku śmierci, on ma w tej chwili swoje wewnętrzne dyskusje” - tak europoseł Adam Bielan skomentował spór wicemarszałka Sejmu ze Sławomirem Mentzenem. Liderzy Konfederacji poróżnili się ostatnio przy ocenie gen. Wiesława Kukuły.
Krytyka gen. Kukuły ze strony Mentzena
Kilka dni temu Sławomir Mentzen podczas wiecu w Elblągu ostro skrytykował szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli. Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule (…). Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził
— opowiadał Mentzen.
„Obraźliwe i niezgodne z prawdą „
Jego słowa nie pozostały bez odpowiedzi polityków z lewa i z prawa, ale najbardziej intrygujący był wpis partyjnego kolegi Mentzena, Krzysztofa Bosaka. Marszałek Sejmu zdecydowanie nie zgodził się z prezesem Nowej Nadziei.
Wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa Sztabu Generalnego generała Wiesława Kukuły nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. Rozmawiałem wielokrotnie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i wraz z innymi posłami Konfederacji uczestniczyłem w poselskiej wizytacji Sztabu Generalnego i nie mam wątpliwości, że i u gen. Kukuły i wśród innych oficerów stojących na czele naszej armii jest zrozumienie zagadnień ekonomii wojny i wyzwań związanych z obroną przed dronami, a także że jest to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca”
— komentował Bosak na X.
„Nie chcę składać pocałunku śmierci”
O spór dwóch liderów Konfederacji zapytano Adama Bielana. W Polsat News europoseł PiS odpowiadał, czy jego partia pytała wicemarszałka o możliwość startu z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Nie chcę nikogo zapraszać publicznie. Problemy Konfederacji są wewnętrzne, to są wewnętrzne problemy naszych konkurentów, nie chcę tego złośliwie komentować. Wszyscy widzieliśmy to spięcie między Mentzenem a Bosakiem
— stwierdził Adam Bielan.
Zaznaczył przy tym, że politycy Konfederacji „muszą to wyjaśnić między sobą”.
Ja mu na pewno takiej propozycji publicznie nie będę zgłaszał, natomiast w wielu sprawach jest nam bliżej do Krzysztofa Bosaka, ale nie chcę składać mu pocałunku śmierci, on ma w tej chwili swoje wewnętrzne dyskusje z Mentzenem
– dodał.
SC/X/Polsat News
