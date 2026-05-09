Prof. Jacek Kurzępa opublikował wzruszający post w mediach społecznościowych. Polityk PiS w słowach pełnych wiary dziękował za okazane słowa otuchy, życiowej mądrości i ufności. „Tak wielu ludzi okazuje mi życzliwość, serdeczność, co mnie wzrusza i rozczula. Popłakuję wtedy z cicha, ale te łzy budują, odżywiają moją świadomość, że czyniąc przez lata, to co czyniłem dziś wraca Dobrem i dobrze mi z tym!” - napisał na Facebooku.
„Jacek to wspaniały człowiek”
Prof. Jacek Kurzępa jest socjologiem, był posłem PiS dwóch kadencji pod rząd od roku 2015. Kilka dni temu poprosił w mediach społecznościowych o pomoc. Polityk zapadł na ciężką chorobę nowotworową.
Dominika Chorosińska, koleżanka z Sejmu Jacka Kurzępy, wsparła jego prośbę własną.
Kochani, mój serdeczny kolega z ławy poselskiej zeszłej kadencji - profesor Jacek Kurzępa potrzebuje pomocy. Proszę Was o szturm do nieba, modlitwę za jego zdrowie i wsparcie finansowe. Jacek to wspaniały człowiek, z sercem na dłoni. Walczył o sprawy młodzieży. Zawsze pomagał innym, teraz on potrzebuje pomocy
— napisała Dominika Chorosińska.
Czytaj także
„Niestosownym jest smucić się”
Dziś były poseł w słowach pełnych wiary podziękował wszystkim za „słowa otuchy, życiowej mądrości i ufności w Moc Ducha Świętego”.
Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za post i zawarte słowa otuchy, życiowej mądrości i ufności w Moc Ducha Świętego, który wie ku czemu i dlaczego prowadzi nas takimi ścieżkami, którymi podążamy. Wszak nasza doczesna wędrówka, w perspektywie Zbawienia prowadzi do Boga i niestosownym jest smucić się z tego powodu
— napisał
Wiadomo, że życie, które pędzimy ukorzenia nas w „tu i teraz” i skoro nieuchronnie zbliża się kres żal nas wypełnia. Zatem w sytuacji ekstremalnej w jakiej jestem miesza się żal, smutek, z nadzieją i radością stanięcia w progu Domu Pana! Ten drugi stan uskrzydla, ten pierwszy dociąża oporem, strachem, żalem
— przyznał.
„Tak już mam lubię ludzi i kocham Polskę!”
Profesor zaznaczył, że szczęśliwie ani gniew, ani bunt, ani narzekanie w nim nie dominuje”.
Być może dlatego, że wędrując w moim duchowym rozwoju obcuję na codzień z wzorotwórczymi postaciami Świętych, którzy nie są dla mnie obrazkiem z wizerunkiem tyle realnym natchnieniem
—zaznaczył prof. Kurzępa.
Jacek Kurzępa przyznał również, że w ciężkich chwilach pomaga mu sympatia jaką żywi do ludzi i szczere uczucie, jakim darzy Polskę.
Szczerze lubię ludzi, kocham Polskę i jakkolwiek potoczą się moje dni i ile mam ich przed sobą, ani nienawiść ani pogarda nie znajdzie drogi do mojego serca i działania
— zaznaczył, dziękując jednocześnie za życzliwość, serdeczność.
„Nie idę sam, czuję Wasze wsparcie”
Tak wielu ludzi okazuje mi życzliwość, serdeczność, co mnie wzrusza i rozczula. Popłakuję wtedy z cicha, ale te łzy budują, odżywiają moją świadomość, że czyniąc przez lata, to co czyniłem dziś wraca Dobrem i dobrze mi z tym!
— napisał Jacek Kurzępa, który podkreślił również, że z pokorą przyjmie, to co przyniesie czas.
Nikomu nie życzę źródła tej świadomości (czyli sytuacji ekstremalnej) ale życzę tej świadomości, że moje/ Twoje życie ma (miało) sens. Jezu ufam Tobie! Gdziekolwiek mnie poprowadzisz Twój wyrok pokornie przyjmę. Ufając że w życiu doczesnym (jeśli tak się zdarzy) jak i- oj chciałbym w Niebie- będę się wstawiał za Was, za Polskę, bo tak już mam lubię ludzi i kocham Polskę!
— czytamy we wpisie b. posła.
Na koniec Jacek Kurzępa zaznaczył, że nie czuje się osamotniony.
Nie idę sam, czuję Wasze wsparcie i powiem Wam, że pięknie reagujecie ( uwzgledniając mój subiektywny punkt widzenia), pławię się w Waszej szlachetności, wzruszeniu, reaktywności. Może zaiste tak jest jakie ziarna zasiewasz, tym wzrastają! BOGU CHWAŁA i wdzięczność szlachetności ludzkiej!!!
— podkreślił prof. Kurzępa
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759885-poruszajacy-wpis-jacka-kurzepy-lubie-ludzi-i-kocham-polske
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.