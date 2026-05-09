Polska podzielona ws. nowej konstytucji. Kto chce zmian w ustawie zasadniczej? Jedna grupa wyróżnia się tutaj wyraźnie.

Uroczystości Narodowego Święta Trzeciego Maja / autor: Przemysław Keler/KPRP
43,9 proc. badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy zgadza się z prezydentem Karolem Nawrockim, który uważa, że Polska potrzebuje zmiany konstytucji. To wynik sondażu SW Research dla rp.pl. Najwyższą zgodność z oceną prezydenta - 58 proc. – odnotowano w grupie osób do 34. roku życia.

W Święto Narodowe Trzeciego Maja prezydent Karol Nawrocki stwierdził w swoim wystąpieniu (i zarazem jego pierwszym przemówieniu prezydenckim z okazji 3 maja), że Polska potrzebuje nowej konstytucji.

W której grupie najwyższe poparcie dla nowej konstytucji?

Na zlecenie internetowego serwisu „Rzeczpospolitej” pracownia SW Research przeprowadziła sondaż, w którym zapytała Polaków, czy zgadzają się ze stwierdzeniem Karola Nawrockiego o potrzebie stworzenia nowej konstytucji.

Odpowiedzi „Tak” udzieliło 43,9 proc. respondentów, natomiast 39,6 ankietowanych było przeciwnego zdania. 16,5 proc. badanych nie ma w tej kwestii sprecyzowanej opinii.

W najmłodszej grupie badanych - do 34. roku życia - aż 58 proc. popiera potrzebę zmiany konstytucji. Respondenci ze starszych grup są natomiast bardziej sceptyczni. Wśród osób po 50. roku życia z prezydentem zgadza się 37 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5-6 maja 2026 r. Próbę 800 internautów powyżej 18.roku życia dobrano w sposób losowo-kwotowy.

Rp.pl/Joanna Jaszczuk

