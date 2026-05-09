Czy ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy może zostać przerzuconych z Niemiec do Polski? Takiego scenariusza nie wyklucza prezydent Donald Trump, a minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz go akceptuje, ale będzie musiał się z tego wytłumaczyć niechętnemu tej propozycji premierowi Donaldowi Tuskowi. Co w takiej sytuacji powinien zrobić szef MON? „Ogłosić na posiedzeniu rządu najdalej we wtorek specjalną deklarację-rezolucję w tej sprawie i adres do prezydenta USA, uruchomić jeszcze dziś DWSZ i attaché wojskowego w Waszyngtonie” - radzi wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi prof. Sławomir Cenckiewicz.
Prezydent USA Donald Trump odpowiadając na pytania dziennikarzy, powiedział dziś, że może przesunąć wycofywane z Niemiec amerykańskie siły do Polski.
Polska by tego chciała
— oświadczył Trump, dodając, że ma świetne relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Z tej deklaracji ucieszył się wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, choć premier Donald Tusk jest innego zdania. Jednak dla Tuska przerzucenie amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski byłoby policzkiem wymierzonym w Berlin, jakimś „podbieraniem” i działaniem wbrew europejskiej solidarności. Do dyskusji włączył się prof. Sławomir Cenckiewicz, który teraz jest doradcą prezydenta RP ds. bezpieczeństwa i kieruje Radą Bezpieczeństwa i Obronności.
Awizować naszą gotowość w Kwaterze Głównej NATO
W zamieszczonym w mediach społecznościowych wpisie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że „Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy”, by wzmocni wchodnią flankę NATO. Czy to oznacza, że lider PSL i szef MON zamierza postawić się Tuskowi w tej sprawie?
Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz radzi Kosiniakowi-Kamyszowi, by ten podjął bardziej konkretne działania, niż wpisy w mediach społecznościowych.
Proszę zatem ministrze Kosiniak-Kamysz:
1. zgłosić na posiedzeniu rządu najdalej we wtorek specjalną deklarację-rezolucję w tej sprawie i adres do prezydenta USA,
2. uruchomić jeszcze dziś DWSZ i attaché wojskowego w Waszyngtonie,
3. skoordynować sprawę z panem Prezydentem Karolem Nawrockim (tu jest ważna osobista relacja naszej Głowy Państwa z prezydentem USA i sekretarzem gen. NATO) i BBN,
4. awizować naszą gotowość i wolę w Kwaterze Głównej NATO przez naszych wojskowych i ambasadora - stałego przedstawiciela przy NATO
oraz
5. przygotować agendę polityczną i wojskową wokół dyslokacji wojsk amerykańskich z RFN do Polski.
6. Na końcu pisać o tym na X
— napisał w mediach społecznościowych prof. Sławomir Cenckiewicz.
