Co Kosiniak-Kamysz zrobi z deklaracją Trumpa ws. amerykańskich żołnierzy? Krótka instrukcja Cenckiewicza dla szefa MON

Prof. Sławomir Cenckiewcz odniósł się do wpisu na X min. Władysława Kosiniaka-Kamysza ws. amerykańskich żołnierzy w Polsce. / autor: Fratria/PAP/Leszek Szymański
Czy ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy może zostać przerzuconych z Niemiec do Polski? Takiego scenariusza nie wyklucza prezydent Donald Trump, a minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz go akceptuje, ale będzie musiał się z tego wytłumaczyć niechętnemu tej propozycji premierowi Donaldowi Tuskowi. Co w takiej sytuacji powinien zrobić szef MON? „Ogłosić na posiedzeniu rządu najdalej we wtorek specjalną deklarację-rezolucję w tej sprawie i adres do prezydenta USA, uruchomić jeszcze dziś DWSZ i attaché wojskowego w Waszyngtonie” - radzi wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi prof. Sławomir Cenckiewicz.

Prezydent USA Donald Trump odpowiadając na pytania dziennikarzy, powiedział dziś, że może przesunąć wycofywane z Niemiec amerykańskie siły do Polski.

Polska by tego chciała

— oświadczył Trump, dodając, że ma świetne relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Z tej deklaracji ucieszył się wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, choć premier Donald Tusk jest innego zdania. Jednak dla Tuska przerzucenie amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski byłoby policzkiem wymierzonym w Berlin, jakimś „podbieraniem” i działaniem wbrew europejskiej solidarności. Do dyskusji włączył się prof. Sławomir Cenckiewicz, który teraz jest doradcą prezydenta RP ds. bezpieczeństwa i kieruje Radą Bezpieczeństwa i Obronności.

Awizować naszą gotowość w Kwaterze Głównej NATO

W zamieszczonym w mediach społecznościowych wpisie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że „Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy”, by wzmocni wchodnią flankę NATO. Czy to oznacza, że lider PSL i szef MON zamierza postawić się Tuskowi w tej sprawie?

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz radzi Kosiniakowi-Kamyszowi, by ten podjął bardziej konkretne działania, niż wpisy w mediach społecznościowych.

Proszę zatem ministrze Kosiniak-Kamysz:

1. zgłosić na posiedzeniu rządu najdalej we wtorek specjalną deklarację-rezolucję w tej sprawie i adres do prezydenta USA,

2. uruchomić jeszcze dziś DWSZ i attaché wojskowego w Waszyngtonie,

3. skoordynować sprawę z panem Prezydentem Karolem Nawrockim (tu jest ważna osobista relacja naszej Głowy Państwa z prezydentem USA i sekretarzem gen. NATO) i BBN,

4. awizować naszą gotowość i wolę w Kwaterze Głównej NATO przez naszych wojskowych i ambasadora - stałego przedstawiciela przy NATO

oraz

5. przygotować agendę polityczną i wojskową wokół dyslokacji wojsk amerykańskich z RFN do Polski.

6. Na końcu pisać o tym na X

— napisał w mediach społecznościowych prof. Sławomir Cenckiewicz.

