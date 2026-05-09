Mentzen zatrzymany w Londynie. Ziemkiewicz przypomniał swoją historię i wbił szpilę politykowi Konfederacji. "Piwko się opłaciło"

  • Polityka
  • opublikowano:
Rafał Ziemkiewicz / autor: Fratria
Rafał Ziemkiewicz / autor: Fratria

Najwyraźniej tym razem wspólny znajomy ani jego żona nie obdzwonili swych londyńskich kontaktów z prośbą, żeby dojechać faszystę, bo to będzie znaczące wsparcie dla przyjaciół walczących o demokrację i praworządność w polskim landzie. Piwko się opłaciło” - napisał Rafał Ziemkiewicz na portalu X, odnosząc się do zatrzymania Sławomira Mentzena na lotnisku w Londynie.

Prezes Nowej Nadziei i jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen został zatrzymany i był przez trzy godziny przetrzymywany przez Brytyjczyków na lotnisku w Londynie. Dlaczego?

Brytyjczycy bali się, że będę przemawiał na jakimś spotkaniu politycznym, na które nawet się nie wybierałem

— relacjonował na platformie X Sławomir Mentzen.

Ostatecznie polityk, który do Wielkiej Brytanii przyleciał w celach turystycznych, został wypuszczony.

Interwencja ws. Mentzena

Po stronie Sławomira Mentzena stanęło państwo polskie. Polityk podziękował za wsparcie zarówno ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i Kancelarii Prezydenta RP.

Bardzo dziękuję szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu i Pani konsul Agnieszce Fabryczewskiej za kontakt oraz obietnicę wysłania pytań i próśb o wyjaśnienia do brytyjskich instytucji

— napisał lider Nowej Nadziei w serwisie X.

Czytaj także

Dziękuję też ministrom Marcinowi Przydaczowi i Adamowi Andruszkiewiczowi za zainteresowanie się sprawą i obietnicę właściwych działań ze strony Kancelarii Prezydenta

— wskazał.

Cieszy mnie to, że w takich sprawach nasze państwo czasem działa, i to niezależnie od różnic politycznych

— zaznaczył.

Zawsze stałem na stanowisku, że w Polsce możemy się kłócić, ale poza granicami powinniśmy jako Polacy się wspierać, nie atakując siebie nawzajem ani naszego państwa

— podkreślił polityk.

Piwko się opłaciło”

Do sprawy odniósł się dziennikarz Rafał Ziemkiewicz. Przypomnijmy, że publicysta był w podobnej sytuacji, gdy w 2021 roku przyleciał z rodziną do Wielkiej Brytanii, aby odprowadzić córkę na studia. Pisarz został jednak zatrzymany na lotnisku Heathrow, gdzie spędził kilka godzin, po czym musiał opuścić Wielką Brytanię. W swoim wpisie Ziemkiewicz wbija szpilę politykowi przypominając o wspólnie wypitym przez Mentzena piwie z Radosławem Sikorskim i Rafałem Trzaskowskim.

Przykra przygoda Sławomira Mentzena na Heathrow do pewnego momentu przypomina moją: sami brytole nie wiedzą kogo zatrzymują, po co i dlaczego mają go „oznaczonego w systemie”. Ale pointa jest inna – Mentzen w końcu został wpuszczony na teren homokalifatu. Najwyraźniej tym razem wspólny znajomy ani jego żona nie obdzwonili swych londyńskich kontaktów z prośbą, żeby dojechać faszystę, bo to będzie znaczące wsparcie dla przyjaciół walczących o demokrację i praworządność w polskim landzie. Piwko się opłaciło

— napisał na portalu X.

Czytaj także

xyz/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych