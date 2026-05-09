Członek prezydenckiej Rady Energii i Zasobów Naturalnych Andrzej Guła w liście do przewodniczącego poinformował o rezygnacji z uczestnictwa w radzie. Przekazał, że jest zawiedziony propozycją referendum, które będzie składało się z jednego pytania z jasno zarysowaną tezą.
Członek prezydenckiej Rady Energii i Zasobów Naturalnych oraz twórca inicjatywy Polskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła we wpisie na portalu X poinformował o rezygnacji z członkostwa w radzie.
Wchodząc do Rady Energii i Zasobów Naturalnych podjąłem decyzję o chęci wsparcia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego w kluczowym z punktu widzenia Polski obszarze modernizacji budynków, którym zajmuję się od kilkunastu lat
— napisał.
„Ogromny potencjał w elektryfikacji”
Jak podkreślił, modernizacja budynków i poprawa efektywności energetycznej w Polsce mogą stanowić element budowy odporności kraju na „szantaże związane z geopolityką i dostępnością paliw kopalnych”. Guła wskazał również na szansę obniżenie rachunków gospodarstw domowych, szczególnie tych najbiedniejszych.
Czytaj także
Widzę ogromny potencjał w elektryfikacji i cieszy mnie, że Prezydent również ten potencjał widział, co skutkowało propozycją obniżenia cen energii elektrycznej oraz finansowania jej ze środków, które są na to przeznaczone
— napisał Guła przytaczając plany wykorzystania w tym celu środków z unijnego systemu ETS.
„Byłoby ogromnym błędem”
Twórca Polskiego Alarmu Smogowego podkreślił, że jednocześnie jest „zawiedziony propozycją referendum, które będzie składało się z jednego pytania z jasno zarysowaną tezą”. Wyjaśnił, że dostrzega potrzebę reformy polityki klimatycznej, wskazał jednak korzyści wynikające z jej funkcjonowania. Guła wymienił m.in. instalację paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, poprawę efektywności energetycznej budynków skutkującą obniżeniu rachunków za ogrzewanie.
Czytaj także
I wreszcie to dzięki środkom finansowym przeznaczonym na tę politykę oddychamy dziś czystszym powietrzem niż kilka lat temu
— zaznaczył.
Wyrzucanie całego konceptu polityki gospodarczej do kosza byłoby ogromnym błędem, pod którym nie mogę się podpisać. Dlatego też na ręce Pana Przewodniczącego składam dziś moją rezygnację z Rady Energii i Zasobów Naturalnych
— przekazał Andrzej Guła.
Rada Energii i Zasobów Naturalnych
Rada Energii i Zasobów Naturalnych skupia ekspertów tworzących zaplecze prezydenta w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, polityki surowcowej oraz transformacji systemu energetycznego. Jak opisano na oficjalnej stronie prezydenta, do zadań Rady należy przygotowywanie opinii i analiz dotyczących sektora, opracowywanie założeń oraz projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych w zakresie polityki energetycznej, a także formułowanie rekomendacji wspierających proces decyzyjny Prezydenta i stanowiących punkt wyjścia do dialogu z rządem oraz partnerami międzynarodowymi.
Czytaj także
Obecnie przy prezydencie Karolu Nawrockim działa siedemnaście Rad. Najnowszą, Radę Nowej Konstytucji, powołano 3 maja.
Dwa dni temu prezydent Karol Nawrocki poinformował o decyzji o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Podkreślił, że „decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na nasze życie przez długie lata” i ocenił, że dotyczy to „szczególnie europejskiej polityki klimatycznej”. Dodał, że „Zielony ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej”.
Prezydenckie referendum
Jak wyjaśnił prezydent, pytanie w referendum ma brzmieć:
Czy jest pan/pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
Czytaj także
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759876-odszedl-z-rady-prezydenta-zawiedziony-propozycja-referendum
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.