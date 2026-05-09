Najpierw słowa Trumpa o żołnierzach, potem jasna deklaracja szefa MON: "Polska jest gotowa przyjąć". Co na to Tusk, który nie chciał "podbierać"?

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Leszek Szymański
Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy…” - zadeklarował w porannym wpisie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej pojawiły się cytaty i nagrania z wypowiedzią prezydenta USA Donalda Trumpa, który nie wykluczył, że może przesunąć siły USA wycofywane z Niemiec właśnie do nas. Ciekawe, co na to Donald Tusk, który stwierdził, że „nie powinniśmy jako państwo podbierać” amerykańskich wojskowych?

Żołnierze USA z Niemiec do Polski?

Przypomnijmy, Prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany o polski postulat, by wycofani z Niemiec amerykańscy żołnierze trafili do Polski.

Polska by tego chciała

— przyznał podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem na swoje pole golfowe w Wirginii.

Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe

— dodał. Dopytywany, czy to zrobi, Trump odparł, że „może” to zrobić. Pytanie zadał korespondent Polskiego Radia w Białym Dom Marek Wałkuski.

Entuzjastyczny wpis szefa MON

Wkrótce po informacjach prasowych nt. słów Donalda Trumpa pojawił się poranny wpis szefa MON - wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bardzo entuzjastyczny wpis!

Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy

— napisał prezes PSL.

Nie zgadza się z Tuskiem?

Pamiętamy jednak, co mówił premier Donald Tusk. Deklaracja Władysława Kosiniaka-Kamysza stoi więc w sprzeczności z tym, co opowiadał szef rządu!

Ten - podczas konferencji prasowej na pokładzie rządowego samolotu, gdy wracał z Armenii - ocenił, że plan wycofywania amerykańskich żołnierzy z niektórych państw europejskich, w tym z Niemiec, to „sprawa delikatna”.

Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać (…). Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim

— doprecyzował premier.

Kosiniak-Kamysz mówi jak Nawrocki?

Bliżej więc ministrowi obrony narodowej do prezydenta? Karol Nawrocki podczas wizyty na Litwie zadeklarował bowiem, że jeżeli prezydent USA Donald Trump podejmie decyzję o „zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech, to my w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć”.

Mamy do tego gotową infrastrukturę

— dodał prezydent.

Podkreślił też, że jak największa obecność wojsk amerykańskich w Europie jest w interesie bezpieczeństwa zarówno państw bałtyckich, jak i Europy Środkowej czy Europy Wschodniej „niezależnie od poglądów”.

Myślę, że to jest zadanie dla prezydenta Polski w trosce o Polskę, ale też w trosce o całą Europę, aby przekonać prezydenta Donalda Trumpa, że gdy już taką decyzję co do komponentu w Niemczech podejmie, aby ci żołnierze zostali w Europie, czyli w Polsce albo w jednym z państw bałtyckich czy w innym regionie, to już decyzja pana prezydenta Donalda Trumpa. Ja do takich decyzji będę zachęcał, aby zostali w Europie

— oświadczył wówczas Nawrocki.

Tło sprawy

1 maja poinformowano, że szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował o wycofaniu ok. 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Dzień później prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zamierza zmniejszyć liczbę stacjonujących w Niemczech żołnierzy o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy.

kpc/X/PAP/wPolityce.pl

