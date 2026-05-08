Mentzen w rękach Brytyjczyków. Podziękował KPRP i MSZ za pomoc. "W Polsce możemy się kłócić, ale poza granicami powinniśmy się wspierać"

Mentzen dziękuje za wsparcie / autor: Fratria
Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen podziękował Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwu Spraw Zagranicznych za wsparcie udzielone mu po tym, jak został zatrzymany na brytyjskim lotnisku. „Cieszy mnie to, że w takich sprawach nasze państwo czasem działa, i to niezależnie od różnic politycznych” - wskazał.

Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen został zatrzymany przez Brytyjczyków na lotnisku w Londynie. Polityk przez trzy godziny był tam przetrzymywany.

Brytyjczycy bali się, że będę przemawiał na jakimś spotkaniu politycznym, na które nawet się nie wybierałem

— informował we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

W istocie polityk udał się do Londynu z rodziną w celach turystycznych i dopiero po wyjaśnieniu tego, został wypuszczony.

Wsparcie

Po stronie Sławomira Mentzena stanęło państwo polskie. Polityk podziękował za wsparcie zarówno ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i Kancelarii Prezydenta RP.

Bardzo dziękuję szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu i Pani konsul Agnieszce Fabryczewskiej za kontakt oraz obietnicę wysłania pytań i próśb o wyjaśnienia do brytyjskich instytucji

— napisał lider Nowej Nadziei w serwisie X.

Dziękuję też ministrom Marcinowi Przydaczowi i Adamowi Andruszkiewiczowi za zainteresowanie się sprawą i obietnicę właściwych działań ze strony Kancelarii Prezydenta

— wskazał.

Cieszy mnie to, że w takich sprawach nasze państwo czasem działa, i to niezależnie od różnic politycznych

— zaznaczył.

Zawsze stałem na stanowisku, że w Polsce możemy się kłócić, ale poza granicami powinniśmy jako Polacy się wspierać, nie atakując siebie nawzajem ani naszego państwa

— podkreślił polityk.

Adrian Siwek/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

