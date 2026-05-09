Czy rząd mógł podpisać SAFE bez zgody prezydenta? Bosak: "Zostaniemy z wątpliwościami konstytucyjnymi"

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak / autor: PAP/Albert Zawada
Nie podoba mi się podpisanie tej umowy. Uważam, że zostaniemy z wątpliwościami konstytucyjnymi” - przyznał na antenie Telewizji wPolsce24 Krzysztof Bosak, komentując sprawę podpisania umowy ws. pożyczki SAFE.

Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze ds. budżetu oraz obronności (nie wiadomo, czy Władysław Kosiniak-Kamysz ostatecznie ją podpisał, bo na zdęciach w sieci jego podpisu nie ma) podpisali w Warszawie umowę dot. programu SAFE, na mocy której Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro na obronność w postaci rzekomo niskooprocentowanych pożyczek.

Czy to legalne?

Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu.

Nie podoba mi się podpisanie tej umowy. Uważam, że zostaniemy z wątpliwościami konstytucyjnymi, czy premier może i powinien zaciągać takie zadłużenie bez zgody Sejmu i bez ratyfikowania umowy międzynarodowej, bo zgodnie z polską konstytucją, jeżeli ktoś zaciąga o znacznej skali zobowiązanie międzynarodowe, powinno być to robione w formie umowy i ratyfikowane przez parlament i przez prezydenta

— stwierdził.

Konsultowałem to z ludźmi, którzy mają pogląd przeciwny. Oni uważają, że to jest część naszej polityki wewnątrz-unijnej, że dlatego nie trzeba, bo my już te umowy mamy pozawierane, to jest w traktatach. Jeżeli ta interpretacja prawna, że na bazie traktatów takie rzeczy można robić, jest prawdziwa, to pozostaje tylko załamać ręce nad geniuszem negocjacyjnym tych, którzy te traktaty zawierali. A przypomnę, że pracujemy obecnie na bazie traktatów, które wynegocjowali politycy PiS

— powiedział.

Złamanie prawa

Krzysztof Bosak został zapytany, czy jego zdaniem Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański złamali prawo.

To nie jest oczywiste i dlatego powiedziałem, że pozostaniemy z wątpliwościami konstytucyjnymi. Ja uważam, że konstytucja wymagałaby w tej sprawie umowy

— ocenił.

Natomiast możemy się spierać i ten spór będzie moim zdaniem niekonkluzywny, czy traktaty unijne są wystarczającą umową do zaciągania takich zobowiązań, czy nie

— podkreślił.

Wydaje mi się, że poprzednio, kiedy było zaciągane w wielkiej skali zobowiązanie, to były przeprowadzane jednak jakieś przynajmniej ustawy ratyfikacyjne przez parlament. Na przykład jak była tak zwana decyzja o zasobach własnych, te zadłużenia covidowe, jak PiS przeprowadzał

— dodał.

Adrian Siwek/wPolsce24

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

