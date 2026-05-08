Ministrowie obrony i finansów, wbrew zawetowaniu ustawy w tej sprawie przez prezydenta, wraz z unijnymi komisarzami ds. budżetu i obronności podpisali w Warszawie umowę pożyczkową SAFE. Piotr Serafin, komisarzem UE ds. budżetu, zwalczania nadużyć finansowych i administracji publicznej, zamieścił w sieci zdjęcie podpisanego dokumentu. Sęk w tym, że nie widnieje w nim… podpis Władysława Kosiniaka-Kamysza, co wywołało lawinę spekulacji w sieci.
Mission accomplished. 43,7 mld euro z programu SAFE dla Polski
— napisał na platformie X Piotr Serafin, komisarz UE ds. budżetu, zwalczania nadużyć finansowych i administracji publicznej, załączając zdjęcie podpisanego dokumentu ws. SAFE. Sęk w tym, że niewidoczny jest w nim podpis Władysława Kosiniaka-Kamysza, chociaż obserwując zdjęcie i transmisję z tego wydarzenia wygląda, jakby szef MON podpisywał ten dokument.
W sieci błyskawicznie pojawiły się spekulacje, czy nie jest tak, że Władysław Kosiniak-Kamysz celowo nie podpisał umowy SAFE, w obawie przed przyszłymi konsekwencjami wzięcia na Polskę tak gigantycznej pożyczki pomimo wyraźnego sprzeciwu prezydenta Karola Nawrockiego.
A podpis ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza gdzie?
— zapytał Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Jednego podpisu brakuje. Ciekawe czy będą konsekwencje po wyborach?
— zastanawiał się Grzegorz Jaworski, użytkownik X.
A gdzie podpis Władysława Kosiniaka-Kamysza?
— pytał Adrian Pacyna, użytkownik X.
A gdzie podpis Władka? Wymiksował się?
— napisał Artur, użytkownik X.
Czytaj także
- Stało się! Ministrowie Tuska podpisali umowę SAFE. Polska będzie musiała spłacać nawet 43,7 mld euro pożyczki. „Moment przełomowy”
- Żałosne! Tusk po podpisaniu SAFE zaczął… atakować prezydenta. Połączył sprawę unijnej pożyczki z Zondacrypto. „Tego nie zrozumiem”
- Koalicja 13 grudnia świętuje kolejne bezprawie - SAFE podpisany. W sieci zawrzało! „Tusk chowa się za ministrami”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759856-sensacja-ws-umowy-safe-gdzie-jest-podpis-kosiniaka-kamysza
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.