Szybko poszło! Zwarcie nowego szefa BBN z rządem Tuska już 1. dnia urzędowania. "Albo kłamie, albo nie zna tego mechanizmu"

autor: PAP/Leszek Szymański/Fratria
Albo kłamie, albo nie zna tego mechanizmu - tak rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się do wypowiedzi szefa BBN Bartosza Grodeckiego, który ocenił, że pożyczka SAFE może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych.

Szłapka podkreślił, że w przypadku SAFE „nie ma mechanizmu warunkowości, na jaki zgodził się Mateusz Morawiecki w programie KPO”.

Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze ds. budżetu oraz obronności podpisali w Warszawie umowę dot. programu SAFE, na mocy której Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro na obronność w postaci rzekomo niskooprocentowanych pożyczek. Umowa Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie; następna w kolejności jest Litwa. Warto zaznaczyć, że minister finansów Andrzej Domański nie potrafił dziś w mediach odpowiedzieć na pytanie, na jaki procent Polska pożyczy pieniądze z SAFE.

Do podpisanej umowy dotyczącej programu SAFE odniósł się na X wyznaczony tego dnia przez prezydenta Karola Nawrockiego szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak ocenił, podpisanie umowy to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Według szefa BBN, „pożyczka SAFE, zaciągana na 45 lat w obcej walucie, może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, podczas gdy Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu”.

Atak Szłapki na nowego szefa BBN

O tę wypowiedź szefa BBN dziennikarz spytali dziś rzecznika rządu.

Albo kłamie, albo nie zna tego mechanizmu

— powiedział Szłapka. Zaznaczył, że w przypadku programu SAFE „nie ma mechanizmu warunkowości, na jaki zgodził się Mateusz Morawiecki na przykład w programie KPO”.

Po drugie, wszystkie te środki zostaną wydane bardzo szybko, bo taki jest właśnie cel programu SAFE, żeby w bardzo szybkim czasie dokonać zamówień i zakupów w firmach zbrojeniowych, przede wszystkim w polskich firmach zbrojeniowych, bo tam ponad 80 proc. trafi

— zaznaczył Szłapka.

Skutek (programu SAFE) będzie taki, że w polskich firmach zbrojeniowych, ale także w całej Europie powstaną nowe linie produkcyjne, że będą zatrudnieni nowi ludzie, że przetransferowane zostaną nowe technologie. To już zostanie na zawsze, bo to jest inwestycja w tą twardą infrastrukturę gospodarczą

— dodał rzecznik rządu.

Szef BBN przestrzega ws. SAFE

Grodecki podkreślił we wpisie na X że „bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji - nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry”.

Dzisiejsze podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. To sprawa, która dotyczyć będzie całego pokolenia Polaków - także ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie

— podkreślił Grodecki. Jak zaznaczył, „pożyczka SAFE, zaciągana na 45 lat w obcej walucie, może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, podczas gdy Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu”.

Nie jesteśmy pewni nawet poziomu oprocentowania tego kredytu

— zauważył.

Szef BBN dodał, że prezydent „wielokrotnie ostrzegał, że bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest prawdziwym bezpieczeństwem”.

Suwerenność na kredyt nie jest prawdziwą suwerennością

— zaznaczył szef BBN.

Podkreślił, że Polska potrzebuje silnej armii, ale też pełnej kontroli nad własnym bezpieczeństwem, własnym przemysłem obronnym i własnymi decyzjami strategicznymi.

Dlatego alternatywą jest polski model finansowania obronności zaproponowany przez Pana Prezydenta - Polski SAFE 0 proc. - Fundusz oparty na krajowym kapitale, potencjale Narodowego Banku Polskiego i pełnej kontroli państwa polskiego

— ocenił Grodecki.

Silna armia. Własne decyzje. Polska suwerenna i bezpieczna!

— dodał.

tkwl/PAP/X

