Bartosz Grodecki, zgodnie z wczorajszymi ustaleniami portalu wPolityce.pl, został szefem BBN. Europoseł PiS i były szef MSWiA Mariusz Kamiński jako były szef Grodeckiego podkreślił, że jest on „dynamicznym i profesjonalnym dyplomatą”, szczególnie zasłużonym w czasie kryzysu migracyjnego, który miał miejsce na granicy z Białorusią.
Prezydent Karol Nawrocki wyznaczył dziś Bartosza Grodeckiego na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Grodecki jest wieloletnim urzędnikiem. W latach 2006–2020 pracował w MSZ, a w marcu 2020 r. został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, gdy resortem tym za rządów Zjednoczonej Prawicy kierował Mariusz Kamiński.
Grodecki „nie gwiazdorzy”
Teraz były szef Grodeckiego i jednocześnie były szef MSWiA Mariusz Kamiński zamieścił wpis w mediach społecznościowych.
Prezydent Karol Nawrocki nominował Bartosza Grodeckiego na Szefa BBN. Z Bartoszem Grodeckim współpracowałem w MSWiA. To niezwykle dynamiczny, profesjonalny dyplomata. Był nieoceniony w czasie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Nie gwiazdorzy, ale ciężko pracuje dla Państwa. Dobry wybór i wzmocnienie drużyny Prezydenta. Powodzenia w dalszej służbie Polsce!
— napisał Mariusz Kamiński.
Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa BBN został wówczas gen. Andrzej Kowalski. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego służy prezydentowi RP pomocą oraz wsparciem w realizacji jego zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
X/PAP/tt
