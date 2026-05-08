Bartosz Grodecki na czele BBN. Jaki to człowiek? Jego były szef zabrał głos: "Nie gwiazdorzy, ale ciężko pracuje dla Państwa"

Bartosz Grodecki / autor: PAP/Leszek Szymański
Bartosz Grodecki, zgodnie z wczorajszymi ustaleniami portalu wPolityce.pl, został szefem BBN. Europoseł PiS i były szef MSWiA Mariusz Kamiński jako były szef Grodeckiego podkreślił, że jest on „dynamicznym i profesjonalnym dyplomatą”, szczególnie zasłużonym w czasie kryzysu migracyjnego, który miał miejsce na granicy z Białorusią.

Prezydent Karol Nawrocki wyznaczył dziś Bartosza Grodeckiego na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Grodecki jest wieloletnim urzędnikiem. W latach 2006–2020 pracował w MSZ, a w marcu 2020 r. został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, gdy resortem tym za rządów Zjednoczonej Prawicy kierował Mariusz Kamiński.

Grodecki „nie gwiazdorzy”

Teraz były szef Grodeckiego i jednocześnie były szef MSWiA Mariusz Kamiński zamieścił wpis w mediach społecznościowych.

Prezydent Karol Nawrocki nominował Bartosza Grodeckiego na Szefa BBN. Z Bartoszem Grodeckim współpracowałem w MSWiA. To niezwykle dynamiczny, profesjonalny dyplomata. Był nieoceniony w czasie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Nie gwiazdorzy, ale ciężko pracuje dla Państwa. Dobry wybór i wzmocnienie drużyny Prezydenta. Powodzenia w dalszej służbie Polsce!

— napisał Mariusz Kamiński.

Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa BBN został wówczas gen. Andrzej Kowalski. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego służy prezydentowi RP pomocą oraz wsparciem w realizacji jego zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

