Dziennikarz Grzegorz Sroczyński, w przeszłości związany przez bardzo wiele lat m.in. z „Gazetą Wyborczą”, a obecnie dziennikarz Kanału Zero, w programie „Zero Dyskusji” ocenił próbę zrobienia ze sprawy Zondacrypto afery prezydenckiej, czego podejmuje się Donald Tusk, jako „kompletną bzdurę”.
Donald Tusk nawet dziś, po podpisaniu umowy SAFE, zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego zarzucając głowie państwa… „promowanie Zondacrypto” i tym samym jakieś powiązanie z aferę związaną z upadkiem tej giełdy kryptowalut.
Red. Grzegorz Sroczyński, w rozmowie z dziennikarzami w programie „Zero Dyskusji” (Kanał Zero), nie miał wątpliwości, że narracja Tuska jest niezgodna z prawdą i obliczona na zadowolenie twardego elektoratu.
Tusk robi z tego oczywiście (…) aferę Nawrockiego, co jest kompletną bzdurą
— powiedział w programie red. Grzegorz Sroczyński.
„Wszyscy wiedzą, że to jest ściema”
Jeszcze z Rosjanami, zawsze muszą być Rosjanie w tle. Oczywiście PiS robił wcześniej dokładnie to samo w innych sprawach z Tuskiem, ale chodzi o to, że doprowadzenie tej sprawy do absurdu, to znaczy te tajne posiedzenia, „to jest największa afera”, „pan prezydencki Nawrocki jest w to umoczony i to bezapelacyjnie widać”, no te wszystkie zgrozy, które do tych „Silnych Razem” oczywiście docierają, oni się tam cieszą, natomiast cała reszta to trochę to ma w nosie
— podkreślił dziennikarz.
Wszyscy wiedzą, że to jest ściema, poza twardym elektoratem, który uważa, że to nie jest ściema
— dodał.
