Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że wydał prokuratorom polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi, był składany równocześnie wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa - podkreślił PG.
Decyzja Żurka jest związana z piątkową próbą przedstawienia Braunowi przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu zarzutów dotyczących pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Jak poinformowała wrocławska prokuratura, w trakcie ogłaszania mu zarzutów Braun „samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury”.
Zachowanie to uniemożliwiło zakończenie czynności procesowej, jednakże nie było podstaw prawnych do jego zatrzymania. Grzegorzowi Braunowi przysługuje bowiem immunitet i do jego zatrzymania niezbędna jest zgoda Parlamentu Europejskiego
— przekazał rzecznik wrocławskiej prokuratury Damian Pownuk.
Żurek chce wniosków o zatrzymanie Brauna
Nawiązując do tej informacji prokurator generalny napisał na platformie X, że „notoryczne łamanie prawa przez Grzegorza Brauna oraz jego próby ucieczki przed odpowiedzialnością wymagają zdecydowanej reakcji”.
Wobec uporczywego lekceważenia procedur i jawnych prób stawiania się ponad prawem, wydałem prokuratorom polecenie: przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Braunowi, ma być składany równocześnie wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa
— pokreślił Żurek.
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759840-braun-rozwscieczyl-zurka-zaskakujacy-nakaz-ministra
