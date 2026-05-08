Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze ds. budżetu oraz obronności podpisali w Warszawie umowę dot. programu SAFE, na mocy której Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro na obronność w postaci rzekomo niskooprocentowanych pożyczek. Premier Donald Tusk podczas wystąpienia po podpisaniu umowy nie mógł sobie darować ataku na prezydenta Karola Nawrockiego.
Jest też z nami pan minister Kierwiński, który jest trochę mniej szczęśliwy, ponieważ w związku z pewnymi przykrymi wydarzeniami u nas w kraju nie wszystko zostało doprowadzone do szczęśliwego finału
— mówił Donald Tusk podczas uroczystości podpisania umowy SAFE. Warto zaznaczyć, ze dziś minister finansów Andrzej Domański, który składał swój podpis na umowie, nie potrafił nawet powiedzieć, na jaki dokładnie procent będzie oprocentowana ta pożyczka!
To nie jest miejsce ani czas, żeby uprawiać polityczne polemiki
— dodał Tusk, po czym nagle zaprzeczając sam sobie zaczął właśnie „uprawiać polityczne polemiki”.
Uderzenie w prezydenta
Powiem szczerze, nadal nie rozumiem, jak można było w tym samym czasie promować Zondacrypto i równocześnie blokować 180 miliardów złotych dla Polski, dla polskiej armii, dla polskich firm zbrojeniowych. Nigdy tego nie zrozumiem
— zaznaczył Tusk, nie wyjaśniając, jak rzekomo prezydent miał „promować Zondacrypto”
Mam nadzieję, jestem o tym przekonany, że ci, którzy, i jest to konsekwencja weta, nie będą mogli korzystać bezpośrednio z tego funduszu, myślę tu o polskich strażakach, o polskiej kolei […] tak jak znaleźliśmy sposób, aby sfinalizować projekt SAFE, znajdziemy także sposoby, żeby z pieniędzy europejskich w dużo większym stopniu mogła korzystać także Straż Graniczna, Straż Pożarna, Policja, obrona cywilna
— dodał.
Później Tusk w podobny sposób uderzył w głowę państwa na platformie X, co pokazało, że jego żenująca narracja nie była spontaniczna, ale to celowo przygotowany atak na prezydenta.
Wciąż nie wiem, dlaczego dla prezydenta Karola Nawrockiego miliardy z programu SAFE dla polskiego wojska są złe, a Zondacrypto jest dobra
— napisał na X Tusk.
