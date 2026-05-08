Duża zmiana w KRS! Przewodnicząca Pawełczyk-Woicka odchodzi. Zabrała głos na platformie X. "Dziś prowadziłam ostatnie posiedzenie"

autor: Fratria/X
Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka kończy swoją kadencję w Krajowej Radzie Sądownictwa. Na platformie X poinformowała, że dziś po raz ostatni prowadziła posiedzenie Rady. Pogratulowała też sędziemu Łukaszowi Piebiakowi nominacji na członka KRS.

Gratuluję Łukaszowi Piebiak nominacji na członka KRS. Ostatnie lata były czasem aktywności stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”, które aktywnie angażowało się w informowanie społeczeństwa o naruszeniach praworządności w Polsce

— zaznaczył na platformie X ustępująca przewodnicząca KRS.

Dziś prowadziłam ostatnie posiedzenie KRS. Żegnam się ze współpracownikami, którym dziękuję za wsparcie. Z użytkownikami X jeszcze się nie żegnam!

— dodała Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Podziękowania Piebiaka

Sędzia Łukasz Piebiak na platformie X podziękował za wsparcie jego kandydatury do KRS.

Dziękuję obywatelom za masowe poparcie mnie i moich przyjaciół, kandydatów stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” do KRS. Dziękuję KP PiS za rekomendację. Przede wszystkim jednak dziękuję moim bliskim za codzienne wsparcie. Czy wejdę do KRS czas pokaże. Jeżeli tak to obiecuję: nie zawiodę

— podkreślił Piebiak.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

