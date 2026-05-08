„On ma 100 proc. racji. My o tym też mówimy…” – powiedziała posłanka Razem Marcelina Zawisza w rozmowie na Kanale Zero. Polityk została zapytana o słowa… Sławomira Mentzena. Współlider Konfederacji wyraził się bowiem krytycznie ws. przygotowań Polski do potencjalnego konfliktu zbrojnego.
Donald Tusk udzielił niedawno wywiadu dla „Financial Times”. Szef rządu koalicji 13 grudnia powiedział, że Rosja może zaatakować niebawem kraj NATO, a do agresji może dojść nie w przeciągu lat, tylko miesięcy.
Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen wypowiedział się na temat potencjalnego konfliktu zbrojnego - w kwestii przygotowań Polski.
Najważniejsi polscy politycy od roku, dwóch, trzech mówią: „Zaraz będzie wojna”. Widzimy gdzieś przygotowania do wojny? Przecież to jest nienormalne. Premier polskiego rządu mówi, że za parę miesięcy może być wojna. Nie mamy próbnych mobilizacji, nie mamy żadnych ćwiczeń dla obrony cywilnej, nie mamy realnego przygotowania do wojny, która może być za parę miesięcy. To jest paranoja, że my nie armii zawodowej. Mamy armię mobilizowaną na czas wojny. Są zawodowcy, na przykład mamy czołg, gdzie są cztery osoby, to jeden będzie zawodowiec, a trzech zmobilizowanych - średni wiek to 50 lat. To są ludzie, którzy w kwiecie wieku byli 30 lat temu. To są ludzie, którzy uczyli się używać sprzętu, który był 40, 30 lat temu. Ludzie, którzy nie mają takiej kondycji fizycznej. Zróbmy jedną próbną mobilizację - chociaż jednej brygady. Zobaczmy ilu ludzi się stawi w swojej jednostce. Dla ilu ludzi będą buty, mundury, dla ilu ludzi będzie dowódca i będzie sprzęt. Zobaczmy co wyjdzie, ale ja wiem co wyjdzie. Dojdzie do epickiej katastrofy
— powiedział.
Mentzen „ma 100 proc. racji”
O wypowiedź Mentzena została zapytana Marcelina Zawisza.
On ma 100 proc. racji. My o tym też mówimy. Z jednej strony mamy potężne wydatki na zbrojenia, a żołnierze zawodowi nadal mają problem z podstawowym wyposażeniem. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle nie ma żadnych sensownych szkoleń, które byłyby dla cywilów
— odpowiedziała posłanka Razem w rozmowie na Kanale Zero.
Mentzen obraził gen. Kukułę
Przy tej okazji trzeba przypomnieć, że Sławomir Mentzen „zasłynął” ostatnio ostrą krytyką pod adresem… szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły. Tymi słowami wywołał prawdziwą burzę.
Problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli. Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule, który w tym momencie od strony wojskowych odpowiada za nasze wojsko. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził
— stwierdził polityk. Dodał, że gen. Kukuła mówił na przykład o strzelaniu rakietami do „dronów ze sklejki”.
Do wypowiedzi Mentzena odniósł się współlider Konfederacji.
Wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą
— ocenił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
xyz/wPolityce.pl/X/Kanał Zero
