Premier Donald Tusk złożył wczoraj wizytę w Watykanie, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV. Jak przekazał później Tusk, rozmawiał z Ojcem Świętym m.in. o św. Janie Pawle II, miał się też z nim zgadzać w sprawach politycznych. „To jest coś wyjątkowego mieć właściwie identyczne poglądy na sprawy polityczne” - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Tusk. „Hipokryzja do entej potęgi! Polityka ‘opiłowywania katolików’ trwa…” - ocenił zachowanie Tuska na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
Szef polskiego rządu został przyjęty na audiencji przez Leona XIV wczoraj o godz. 9. Po spotkaniu premier poinformował dziennikarzy, że przeprowadził długą rozmowę z papieżem, „poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną”. Przyznał, że znalazł „kapitalnego rozmówcę”.
To jest coś wyjątkowego mieć właściwie identyczne poglądy na sprawy polityczne
— ocenił.
Tusk relacjonował, że obaj wspominali papieża Jana Pawła II i „chwile, kiedy polski papież zmieniał świat”.
Powiedziałem ojcu świętemu, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku, i że słowa i działania ojca świętego mogą też przywracać ład moralny w życiu publicznym
— mówił premier.
Podkreślił również, że rozmowa z papieżem pokazała, iż obaj podzielają podobne wartości m.in. w kwestiach dotyczących praw człowieka, solidarności i dialogu.
„Polityka ‘opiłowywania katolików’ trwa…”
Do wypowiedzi Tuska na platformie X odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.
„Pierwszy katolik” wczoraj był w Watykanie i – jak sam powiedział – na wszystko z Ojcem Świętym miał podobne spojrzenie…
— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński.
Ciekawe, jak wytłumaczył prokuratorskie szykany wobec Daniela Obajtka, który wycofał ze sprzedaży na stacjach Orlen pismo z obrazoburczą okładką z wizerunkiem św. Jana Pawła II… Hipokryzja do entej potęgi! Polityka „opiłowywania katolików” trwa…
— dodał.
