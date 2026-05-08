Tusk w Watykanie, podobno miał "identyczne poglądy" jak papież. Prezes PiS: „Pierwszy katolik”. Hipokryzja do entej potęgi!

Donald Tusk w Watykanie / autor: PAP/Radek Pietruszka/X
Premier Donald Tusk złożył wczoraj wizytę w Watykanie, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV. Jak przekazał później Tusk, rozmawiał z Ojcem Świętym m.in. o św. Janie Pawle II, miał się też z nim zgadzać w sprawach politycznych. „To jest coś wyjątkowego mieć właściwie identyczne poglądy na sprawy polityczne” - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Tusk. „Hipokryzja do entej potęgi! Polityka ‘opiłowywania katolików’ trwa…” - ocenił zachowanie Tuska na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Szef polskiego rządu został przyjęty na audiencji przez Leona XIV wczoraj o godz. 9. Po spotkaniu premier poinformował dziennikarzy, że przeprowadził długą rozmowę z papieżem, „poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną”. Przyznał, że znalazł „kapitalnego rozmówcę”.

To jest coś wyjątkowego mieć właściwie identyczne poglądy na sprawy polityczne

— ocenił.

Tusk relacjonował, że obaj wspominali papieża Jana Pawła II i „chwile, kiedy polski papież zmieniał świat”.

Powiedziałem ojcu świętemu, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku, i że słowa i działania ojca świętego mogą też przywracać ład moralny w życiu publicznym

— mówił premier.

Podkreślił również, że rozmowa z papieżem pokazała, iż obaj podzielają podobne wartości m.in. w kwestiach dotyczących praw człowieka, solidarności i dialogu.

Polityka ‘opiłowywania katolików’ trwa…”

Do wypowiedzi Tuska na platformie X odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„Pierwszy katolik” wczoraj był w Watykanie i – jak sam powiedział – na wszystko z Ojcem Świętym miał podobne spojrzenie…

— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński.

Ciekawe, jak wytłumaczył prokuratorskie szykany wobec Daniela Obajtka, który wycofał ze sprzedaży na stacjach Orlen pismo z obrazoburczą okładką z wizerunkiem św. Jana Pawła II… Hipokryzja do entej potęgi! Polityka „opiłowywania katolików” trwa…

— dodał.

tkwl/X/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

