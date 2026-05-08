„Panie Ministrze - Szefie BBN! Serdeczne gratulacje! Życzę uporu w walce o bezpieczną Polskę, odwagi w konfrontacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami Polski" - napisał prof. Sławomir Cenckiewicz na portalu X, do swojego następcy na stanowisku szefa BBN, Bartosza Grodeckiego.
Bartosz Grodecki, zgodnie z informacjami podanymi wczoraj przez portal wPolityce.pl, został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Gratuluję panu Bartoszowi Grodeckiemu tej nominacji. Dziękuję za odwagę i gotowość
— powiedział prezydent Karol Nawrocki w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim.
Jak dodał, Grodecki jest „krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego” i jemu osobiście.
„Serdeczne gratulacje!”
Prof. Sławomir Cenckiewicz (zrezygnował niedawno z funkcji szefa BBN) pogratulował swojemu następcy.
Panie Ministrze - Szefie BBN! Serdeczne gratulacje! Życzę uporu w walce o bezpieczną Polskę, odwagi w konfrontacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami Polski, daleko idącej podejrzliwości wobec systemu III RP, oczywiście wobec premiera Tuska i Kosiniaka Kamysza, a zwłaszcza służb specjalnych z Agencją Wywiadu i ABW na czele, dobrych i bezpośrednich relacji z sojusznikami z Ameryki, szczelnej weryfikacji ludzi przewidzianych do awansów, świetnych pomysłów a przede wszystkim WIEDZY, której potrzebuje Pan Prezydent RP! Powodzenia!
— napisał na portalu X.
Dziękuję Panie Ministrze za wsparcie
— odpowiedział Grodecki.
Sylwetka nowego szefa BBN
Bartosz Grodecki zdobywał doświadczenie m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odpowiadał za kwestie graniczne, współpracę międzynarodową, politykę migracyjną i działania przeciwko handlowi ludźmi. Reprezentował również Polskę na forum Unii Europejskiej podczas negocjacji dotyczących bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych.
W czasie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią od 2021 roku Grodecki traktował działania reżimu w Mińsku jako element wojny hybrydowej wymierzonej w Polskę i Unię Europejską. Opowiadał się za rozwiązaniami wzmacniającymi bezpieczeństwo państwa, ochronę granic zewnętrznych UE oraz przeciwdziałanie presji migracyjnej i przemytowi ludzi. Brał udział w prezentowaniu przedstawicielom instytucji unijnych sytuacji na polskim odcinku granicy zewnętrznej UE oraz działań podejmowanych przez polskie państwo.
W ramach działań związanych z polityką wschodnią wspierał opozycję demokratyczną na Białorusi, uczestniczył w organizacji pomocy dla Ukrainy i uchodźców wojennych oraz angażował się w działania wspierające demokratyczne instytucje w Mołdawii. Brał również udział w pracach zespołu przygotowującego ewakuację do Polski obywateli Afganistanu współpracujących z siłami NATO podczas misji specjalnych.
