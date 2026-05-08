Żukowska zarzuciła Cejrowskiemu tchórzostwo. Stanowski błyskawicznie "zgasił" ją ripostą. "Jemu w przeciwieństwie do Pani..."

autor: screenshot Kanał Zero/Fratria/X
Kanał Zero poinformował, że podróżnik i publicysta Wojciech Cejrowski z powodów osobistych nie wystąpi w sobotnim programie „Godzina Zero”. Ta sprawa bardzo „poruszyła” czołowe przedstawicielki Nowej Lewicy - Annę Marię Żukowską i Karolinę Zioło-Pużuk.

Kanał Zero poinformował, że sobotni program „Godzina Zero” nie odbędzie się z „powodów osobistych Wojciecha Cejrowskiego”. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, błyskawicznie wyciągnęła swoje wnioski z sytuacji, uznając bez posiadania odpowiedniej wiedzy w tej kwestii, że Cejrowski po prostu się przestraszył występu.

Mazurek oczywiście nagra o tym prześmiewcze commentary jak to Cejrowski spękał. Prawda?

— napisała na platformie X Anna Maria Żukowska

Nie, bo dotyczy to mężczyzny, a w Kanale Zero raczej idą w stronę wyśmiewania kobiet

— dopowiedziała do wpisu Żukowskiej Karolina Zioło-Pużuk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, tym samym również ferując oceny bez znajomości rzeczywistej przyczyny odwołania występu w programie przez Wojciecha Cejrowskiego.

Wojciech Cejrowski z przyczyn osobistych nie dotrze jutro do Kanału Zero. Tymczasem nasze czołowe „polityczki” niezwykle to przeżywają

— podsumował zachowanie obu pań polityk Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.

Stanowski przypomniał Żukowskiej sytuację z 2025 r.

Stanowski zwrócił się też do samej Żukowskiej, przypominając jej o sytuacji z grudnia 2025 roku, gdy odwołała występ w Kanale Zero. Wówczas red. Robert Mazurek przekazał, że Żukowska zadzwoniła do niego i poinformowała, że występu w Kanale Zero zabronił jej… przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Jemu w przeciwieństwie do Pani nikt nie może zabronić

— zwrócił się do Żukowskiej Stanowski, nawiązując do wspomnianej sytuacji z grudnia 2025 roku.

Nie zrobił Pan ani z nim ani ze mną wywiadu, to skąd może to wiedzieć?

— odparła Żukowska, starając się w jakiś sposób bronić, nie podając jednak, kto miałby zabronić Wojciechowi Cejrowskiemu - który nie należy do żadnej partii politycznej - występu w Kanale Zero.

