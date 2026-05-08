Kanał Zero poinformował, że podróżnik i publicysta Wojciech Cejrowski z powodów osobistych nie wystąpi w sobotnim programie „Godzina Zero”. Ta sprawa bardzo „poruszyła” czołowe przedstawicielki Nowej Lewicy - Annę Marię Żukowską i Karolinę Zioło-Pużuk.
Kanał Zero poinformował, że sobotni program „Godzina Zero” nie odbędzie się z „powodów osobistych Wojciecha Cejrowskiego”. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, błyskawicznie wyciągnęła swoje wnioski z sytuacji, uznając bez posiadania odpowiedniej wiedzy w tej kwestii, że Cejrowski po prostu się przestraszył występu.
Mazurek oczywiście nagra o tym prześmiewcze commentary jak to Cejrowski spękał. Prawda?
— napisała na platformie X Anna Maria Żukowska
Nie, bo dotyczy to mężczyzny, a w Kanale Zero raczej idą w stronę wyśmiewania kobiet
— dopowiedziała do wpisu Żukowskiej Karolina Zioło-Pużuk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, tym samym również ferując oceny bez znajomości rzeczywistej przyczyny odwołania występu w programie przez Wojciecha Cejrowskiego.
Wojciech Cejrowski z przyczyn osobistych nie dotrze jutro do Kanału Zero. Tymczasem nasze czołowe „polityczki” niezwykle to przeżywają
— podsumował zachowanie obu pań polityk Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
Stanowski przypomniał Żukowskiej sytuację z 2025 r.
Stanowski zwrócił się też do samej Żukowskiej, przypominając jej o sytuacji z grudnia 2025 roku, gdy odwołała występ w Kanale Zero. Wówczas red. Robert Mazurek przekazał, że Żukowska zadzwoniła do niego i poinformowała, że występu w Kanale Zero zabronił jej… przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.
Jemu w przeciwieństwie do Pani nikt nie może zabronić
— zwrócił się do Żukowskiej Stanowski, nawiązując do wspomnianej sytuacji z grudnia 2025 roku.
Nie zrobił Pan ani z nim ani ze mną wywiadu, to skąd może to wiedzieć?
— odparła Żukowska, starając się w jakiś sposób bronić, nie podając jednak, kto miałby zabronić Wojciechowi Cejrowskiemu - który nie należy do żadnej partii politycznej - występu w Kanale Zero.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759780-zukowska-uderzyla-w-cejrowskiego-stanowski-zgasil-ja-riposta
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.