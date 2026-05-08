Posłanka Koalicji Obywatelskiej z partii Zieloni - Klaudia Jachira nie ma sobie nic do zarzucenia ws. byłego policjanta Tomasza Waszczuka. Po 28 latach pracy był on zmuszony do odejścia ze służby z uwagi na wymierzoną w niego działalność posłanek KO Klaudii Jachiry i Urszuli Zielińskiej. Stosując się do obowiązujących przepisów policjant nie wpuścił w 2022 r. Jachiry do strefy zamkniętej na granicy z Białorusią. Był za to ścigany przez prokuraturę. „Absolutnie nie jest mi wstyd. Myślę, że jedyną osobą, której mogłoby być wstyd, to funkcjonariuszowi publicznemu, który nie wpuścił do biura poselskiego posłanek” - oświadczyła w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim poseł Jachira, która tego biura na granicy już nie prowadzi.
Posłanka KO Klaudia Jachira podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości wpisywała się w działania w ramach wojny hybrydowej, otwierając biuro poselskie na granicy polsko-białoruskiej. W 2022 roku Klaudia Jachira i Urszula Zielińska starały się wjechać do Białowieży, w pobliże strefy zamkniętej przy granicy polsko-białoruskiej. Policjant Tomasz Waszczuk nie zezwolił na wjazd Jachiry i Zielińskiej do strefy zamkniętej w czasie gdy trwał szturm nielegalnych imigrantów na polsko-białoruską granicę. W lipcu 2024 r., byłemu policjantowi Waszczukowi postawiono zarzut przekroczenia uprawnień.
Nie mogłem zdecydować inaczej, ponieważ według przepisów wtedy Straż Graniczna decydowała o tym, kto wjeżdża do Białowieży, a policja pomagała chronić granicę
— mówił w ubiegłym roku Waszczuk w rozmowie z Telewizją wPolsce24 Tomasz Waszczuk.
O sprawę pytał Klaudię Jachirę w Kanale Zero red. Krzysztof Stanowski.
Muszę podać przykład osoby, której pani bardzo zaszkodziła. Chodzi o Tomasza Waszczuka, który był policjantem przez 28 lat. To on zdecydował, że nie ma zamiaru ułatwiać pani happeningów przy granicy. I w momencie, gdy był to obszar wyłączony, nie wpuścił panią do rzekomego biura poselskiego. Wszyscy po kolei wycofywali się z atakowania pana Waszczuka, który musiał zrezygnować ze służby. Tylko pani jedna uznała, że trzeba jechać do końca. No i zakończyło się to mediacją, ale też wyrokiem. Tomasz Waszczuk nie pracuje już w zawodzie policjanta. Mówi, że chciałby wrócić, ale nie wie, czy kiedykolwiek będzie mu to dane. Wszystko to na skutek starcia. Nie jest pani wstyd za tę historię?
— zapytał Jachirę dziennikarz.
Czytaj także
Jachira nie czuje wstydu
Jachira nie czuje wstydu, że zaszczuła policjanta, który po 28 latach musiał odejść ze służby.
Absolutnie nie jest mi wstyd. Myślę, że jedyną osobą, której mogłoby być wstyd, to funkcjonariuszowi publicznemu, który nie wpuścił do biura poselskiego posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. I nie byłam tam swoim imieniu. Byłam w imieniu wyborców. (…) (…) Posłowie mogą zakładać filię swojego biura poselskiego w każdym możliwym miejscu Rzeczypospolitej Polskiej
— oświadczyła poseł KO Jachira, która tego biura na granicy już nie prowadzi, a została wybrana do Sejmu z warszawskiego okręgu. Stanowski przypomniał jej, że wszystko to działo się podczas operacji białorusko-rosyjskiej.
Realnie jako politycy przeszkadzaliście służbom mundurowym wykonywać swoje obowiązki. Dlatego nie chciano was wpuszczać, bo się spodziewano po was wszystkiego najgorszego, bo wszystkiego, co najgorsze, dostarczaliście na co dzień. Byliście utrapieniem dla żołnierzy, policjantów i dla Straży Granicznej, ponieważ robiliście wszystko, żeby zdestabilizować sytuację na granicy i jednocześnie robiliście wszystko, by zohydzić służbę mundurową
— powiedział Stanowski.
Jachira odparła, że tzw. pushbacki na granicy są wciąż niekonstytucyjne.
To, że robi to rząd Donalda Tuska, niczego nie zmienia
— stwierdzała.
Swastyka Jachiry była „satyryczna”, Berkowicza już nie
Klaudia Jachira skrytykowała w czasie rozmowy ze Stanowskim posła Konfederacji Konrada Berkowicza, który w Sejmie wystąpił z flagą Izraela z domalowaną swastyką. Tyle że kilka lat temu ona sama pokazała polską flagę ze namalowaną swastyką, zanim została posłanką.
Nawet blisko nie jesteście, jeśli chodzi o kwestie niesmaku. Ja uważam, że pani zhańbiła polską flagę, że na to są paragrafy. Dziwię się, że pani za to nigdy nie odpowiedziała. I dziwię się, jak można wpaść na pomysł, żeby na biało-czerwonej fladze, za którą Polacy umierali, za którą przelewali krew, nabazgrać swastykę. To nie mieści mi się w głowie
— podkreślał Stanowski.
Jachira próbowała się tłumaczyć, że jej filmik był satyryczny (SIC!).
W satyrze pozwalamy sobie na dużo więcej i używamy skrótu, grubej kreski
— odpowiedziała.
Ponadto Jachira jest gorącą zwolenniczką nadania osobowości prawnej rzece Odrze i jak podkreśliła, jest posłem KO bardzo niezależnym i głosuje tak jak chce. Miała jednak problemy, aby wskazać swoje sukcesy jako posła RP.
Wciąż mam wielkie marzenia
— dodała.
Czytaj także
koal/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759777-jachira-nie-wstydzi-sie-ze-zaszczula-policjanta-absolutnie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.