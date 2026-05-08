Nowy szef BBN powołany! Potwierdziły się nasze ustalenia. Prezydent Nawrocki do Bartosza Grodeckiego: "Dziękuję za odwagę"

Prezydent RP Karol Nawrocki i nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki / autor: PAP/Leszek Szymański
Bartosz Grodecki, zgodnie z informacjami podanymi wczoraj przez portal wPolityce.pl, został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. „Gratuluję panu Bartoszowi Grodeckiemu tej nominacji. Dziękuję za odwagę i gotowość” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Jak dodał, Grodecki jest „krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego” i jemu osobiście.

Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski.

Gratuluję panu Bartoszowi Grodeckiemu tej nominacji. Dziękuję za odwagę i gotowość do dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego

— powiedział Karol Nawrocki w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Bezpieczeństwo jest nie tylko gwarantem ciągłości, niepodległości, suwerenności państwa polskiego, ale jest także w istocie odpowiedzialne za to, aby Polska mogła się rozwijać, aby budować dobrobyt Polek i Polaków

— wskazał prezydent.

Bezpieczeństwo fundamentem dobrobytu”

Jak mówił dalej, „zbyt rzadko sobie uświadamiamy, że bezpieczeństwo jest fundamentem naszego dobrobytu i rozwoju jako narodowej wspólnoty”.

Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji polskich sił zbrojnych, przyjęciu, na które czekamy, najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

— zaznaczył Karol Nawrocki.

Bezpieczeństwo to także budowanie systemu odporności społecznej wszystkich Polek i Polaków, a co bardzo ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej także odpowiedzialność wobec naszych sojuszników. To zadania, które dzisiaj stoją przed ministrem Grodeckim

— wskazał prezydent.

Jak podkreślił prezydent, „przez ostatnie 9 miesięcy bardzo dobrze swoje obowiązki wykonywał prof. Sławomir Cenckiewicz, który zbudował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odpowiedni zespół ludzi, przygotował także bardzo istotne dokumenty dla funkcjonowania i dla ciągłości bezpieczeństwa państwa polskiego”.

Korzystając z okazji, jeszcze raz chciałem za te 9 miesięcy służby dla Polski, odpowiedzialności za polskie bezpieczeństwo podziękować panu prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi i jeszcze raz pogratulować panu ministrowi Grodeckiemu przede wszystkim odwagi do podjęcia tak ważnej funkcji szefa BBN

— powiedział.

„Krytyk rozwiązań paktu migracyjnego”

Po powołaniu Grodeckiego, prezydent powiedział, że nowy szef BBN od blisko 20 lat służy państwu jako urzędnik państwowy, pracował w MSZ oraz w MSWiA.

W ciągu tych 20 lat minister Grodecki wykazywał się, nie tylko jako ekspert ds. bezpieczeństwa, świadomością tego, co dzieje się w architekturze bezpieczeństwa Polski i w architekturze bezpieczeństwa na całym świecie, ale przede wszystkim był człowiekiem wykazującym się bardzo wysoką efektywnością, wywiązywał się z zadań, które wymagały się tylko odporności psychicznej, nie tylko wiedzy, ale także gotowości do pewnych poświeceń

— powiedział Nawrocki.

Dodał, że Grodecki, gdy pracował w MSWiA odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych, hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę, a także za ewakuację współpracowników, obsługi z NATO z Afganistanu.

Prezydent powiedział, że wybrał Grodeckiego na nowego szefa BBN również z powodu jego szerokiego doświadczenia dyplomatycznego, gdyż pracował na polskich placówkach dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych i Szwecji.

Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje i pełnymi garściami będziemy z pana ministra doświadczenia z całą pewnością korzystać

— powiedział prezydent.

Nawrocki dodał, że Grodecki jest „krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego” i jemu osobiście.

Kim jest Grodecki?

Bartosz Grodecki zdobywał doświadczenie m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odpowiadał za kwestie graniczne, współpracę międzynarodową, politykę migracyjną i działania przeciwko handlowi ludźmi. Reprezentował również Polskę na forum Unii Europejskiej podczas negocjacji dotyczących bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych.

W czasie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią od 2021 roku Grodecki traktował działania reżimu w Mińsku jako element wojny hybrydowej wymierzonej w Polskę i Unię Europejską. Opowiadał się za rozwiązaniami wzmacniającymi bezpieczeństwo państwa, ochronę granic zewnętrznych UE oraz przeciwdziałanie presji migracyjnej i przemytowi ludzi. Brał udział w prezentowaniu przedstawicielom instytucji unijnych sytuacji na polskim odcinku granicy zewnętrznej UE oraz działań podejmowanych przez polskie państwo.

W ramach działań związanych z polityką wschodnią wspierał opozycję demokratyczną na Białorusi, uczestniczył w organizacji pomocy dla Ukrainy i uchodźców wojennych oraz angażował się w działania wspierające demokratyczne instytucje w Mołdawii. Brał również udział w pracach zespołu przygotowującego ewakuację do Polski obywateli Afganistanu współpracujących z siłami NATO podczas misji specjalnych.

wPolityce.pl/PAP/tt

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

