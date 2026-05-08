Wczoraj, w wieku 77 lat zmarł Ryszard Zembaczyński - wieloletni wojewoda opolski i prezydent Opola, ojciec posła KO Witolda Zembaczyńskiego. Informację o śmierci Zembaczyńskiego zamieścił na swoim profilu Fb Szymon Ogłaza - marszałek województwa opolskiego.
Ryszard Zembaczyński urodził się w 1948 roku. W 1985 roku, z rekomendacji Stronnictwa Demokratycznego, objął stanowisko wicewojewody opolskiego. W 1990 powierzono mu stanowisko wojewody opolskiego, które pełnił do 1998 roku.
W 2001 roku wszedł do Platformy Obywatelskiej, gdzie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego regionu opolskiego. W 2002 roku po raz pierwszy został prezydentem Opola. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez trzy kadencje - do 2014 roku. Nie ubiegał się o reelekcję.
Zmarł 7 maja 2026 roku po długiej i ciężkiej chorobie.
W 2013 roku poinformował publicznie, że choruje na chorobę Parkinsona. Pozostawił żonę i dwoje dzieci; jego syn Witold Zembaczyński jest posłem na Sejm RP
— przypomina Radio Opole.
kpc/PAP/radio.opole.pl/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759768-zmarl-ryszard-zembaczynski-b-prezydent-opola-ojciec-posla-ko
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.