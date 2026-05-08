R.I.P.

Nie żyje Ryszard Zembaczyński - były wojewoda opolski i prezydent Opola, ojciec znanego posła KO. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie

  • Polityka
W tle Wieża Piastowska w Opolu, w miniaturze wpis Szymona Ogłazy na FB - marszałka województwa opolskiego o śmierci R. Zembaczyńskiego / autor: Fratria, Facebook/Szymon Ogłaza - Marszałek Województwa Opolskiego
Wczoraj, w wieku 77 lat zmarł Ryszard Zembaczyński - wieloletni wojewoda opolski i prezydent Opola, ojciec posła KO Witolda Zembaczyńskiego. Informację o śmierci Zembaczyńskiego zamieścił na swoim profilu Fb Szymon Ogłaza - marszałek województwa opolskiego.

Ryszard Zembaczyński urodził się w 1948 roku. W 1985 roku, z rekomendacji Stronnictwa Demokratycznego, objął stanowisko wicewojewody opolskiego. W 1990 powierzono mu stanowisko wojewody opolskiego, które pełnił do 1998 roku.

W 2001 roku wszedł do Platformy Obywatelskiej, gdzie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego regionu opolskiego. W 2002 roku po raz pierwszy został prezydentem Opola. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez trzy kadencje - do 2014 roku. Nie ubiegał się o reelekcję.

Zmarł 7 maja 2026 roku po długiej i ciężkiej chorobie.

W 2013 roku poinformował publicznie, że choruje na chorobę Parkinsona. Pozostawił żonę i dwoje dzieci; jego syn Witold Zembaczyński jest posłem na Sejm RP

— przypomina Radio Opole.

kpc/PAP/radio.opole.pl/Facebook

