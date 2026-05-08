Umowę pożyczkową w programie SAFE, na mocy której Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro w pożyczkach, podpiszą dzisiaj w Warszawie - w obecności premiera Donalda Tuska - polscy ministrowie: obrony i finansów oraz unijni komisarze - ds. budżetu i obronności. Na chwilę przed podpisaniem umowy, minister finansów Andrzej Domański przyznał na antenie Polsat NEWS, że na obecny moment nie wiadomo na jaki procent będą zaciągane pożyczki.
Uroczystość podpisania umowy odbędzie się o godz. 13.30 w siedzibie kancelarii premiera. Ze strony polskiej strony umowę podpiszą: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej - komisarz ds. budżetu Piotr Serafin i komisarz ds. obronności Andrius Kubilius.
Umowa Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie; następna w kolejności jest Litwa.
Jak informowała pełnomocnik rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka po podpisaniu umowy SAFE tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze niemal czterdzieści nowych kontraktów.
Pieniądze są na stole, teraz czas na fakty i konkrety
— powiedziała we wtorek.
„Nie zadrży mi ręka”
Krytycy projektu podkreślali wielokrotnie, że umowa podpisywana jest w momencie, kiedy nie wiadomo na jaki procent weźmiemy wspomnianą pożyczkę. Rządzący przez długie tygodnie próbowali ignorować pytania dziennikarzy i polityków o tę kwestię. Dziś minister finansów Andrzej Domański sam przyznał, że procent ten nie jest obecny znany.
Nie zadrży mi ręka. To bardzo korzystna umowa
— zapewnił minister.
Dopytywany, czy w umowie będzie określony procent na jaki zostanie zaciągnięta podwyżka, powiedział:
Będziemy znali procent w momencie, kiedy Komisja Europejska będzie faktycznie na rynku zaciągała. Cały czas ta różnica wobec naszego oprocentowania będzie bardzo wysoka.
Dodał, że pierwsza transza będzie oprocentowania na „pewnie trochę powyżej trzech procent”.
