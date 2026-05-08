Mecenas Roman Giertych lubi potykać się o własne nogi. Wczorajszą wizytę premiera Donalda Tuska postanowił on wykorzystać do uderzenia w prezydenta Karola Nawrockiego. I nie pierwszy raz okazało się, że atak Giertycha był nieskuteczny.
Wizyta Tuska we Włoszech
Szef polskiego rządu został wczoraj przyjęty na audiencji przez Leona XIV. Później Tusk spotkał się równiez z premier Włoch Georgią Meloni. Na portalu wPolityce.pl pisaliśmy o uderzającej różnicy w przywitaniu Tuska przez Meloni, a przywitaniu prezydenta Karola Nawrockiego przez Włoszkę.
W dość kuriozalny sposób prezydenta Nawrockiego próbował zaatakować mec. Roman Giertych, który na platformie X zamieścił wpis, w którym stwierdza, że głowa państwa polskiego nie spotkała się z Meloni i papieżem. W rzeczywistości było zupełnie inaczej.
Nie martw się Karol. Nie spotkałeś się z papieżem. Nie spotkałeś się z Meloni. Ale pizzę możesz, tak jak Tusk, sobie zamówić
— napisał mecenas.
Czy ktoś mi może powiedzieć czemu pan Mecenas to sobie robi? Czy to jest może po prostu taktyka na podbicie zasięgów i dochodów z twittera?
— pytała dziennikarka Kanału Zero Joanna Pinkwart.
Przypomnijmy, że Karol Nawrocki został przyjęty przez papieża Leona XIV, gdy wracał ze swojej pierwszej wizyty międzynarodowej, która odbyła się w Stanach Zjednoczonych. Również wtedy spotkał się z premier Meloni.
Dlaczego mec. Roman Giertych po raz kolejny to sobie robi?
