Trwa 1535. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 8 maja 2026 r.
08:38. Zełenski potwierdza - poinformował o ataku na rafinerię w Jarosławiu w Rosji; celem nalotów była też m.in. Moskwa
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o ataku na jedną z najważniejszych rafinerii ropy naftowej w Rosji, znajdującą się w Jarosławiu. Ukraińskie media przekazały doniesienia o nalotach dronów m.in. na Moskwę i Rostów nad Donem.
Jarosław, ponad 700 kilometrów od granicy Ukrainy. Obiekt przemysłu naftowego, który miał ogromne znaczenie dla finansowania rosyjskiej wojny
— napisał Zełenski w mediach społecznościowych.
Dziękuję Siłom Zbrojnym Ukrainy i naszemu wywiadowi wojskowemu za taki przejaw sprawiedliwości. Ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu są kontynuowane w odpowiedzi na rosyjskie uderzenia w nasze miasta i wsie. Rosja musi wybrać prawdziwy pokój i tylko presja sankcyjna to zapewni
— ostrzegł ukraiński prezydent.
Ukraińskie media podały, z powołaniem na kanały monitorujące na Telegramie oraz przedstawicieli rosyjskich władz i mediów, że drony zaatakowały także Moskwę i Rostów nad Donem.
W związku z atakami wprowadzono ograniczenia lotów m.in. na moskiewskich lotniskach Wnukowo i Domodiedowo. Rosyjskie ministerstwo transportu poinformowało, że z powodu ataku dronów 13 lotnisk na południu Rosji wstrzymało działalność.
08:13. Duże uderzenie Ukraińców w cele w Rosji
W nocy ukraińskie siły uderzyły m.in. w jeden z największych rosyjskich zakładów rafineryjnych w Jarosławiu.
08:05. Zełenski: Rosja kontynuuje ataki i nie ma żadnych zamiarów przerwania ognia
Rosja kontynuowała w nocy ataki na ukraińskie pozycje na froncie, co świadczy o tym, że Kreml nie ma żadnych zamiarów przerywania ognia – oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej rosyjski resort obrony informował o zawieszeniu broni od 8 do 10 maja.
W ciągu minionej nocy rosyjska armia kontynuowała uderzenia na ukraińskie pozycje. Według stanu na godz. 7 rano (godz. 6 czasu polskiego) odnotowano już ponad 140 ostrzałów pozycji na froncie
— powiadomił Zełenski w serwisach społecznościowych.
Szef państwa poinformował, że wojska okupacyjne przeprowadziły ostatniej nocy dziesięć szturmów, z czego najwięcej na kierunku słowiańskim. Przekazał, że Rosjanie dokonali ponad 850 ataków z zastosowaniem dronów uderzeniowych oraz używali dronów rozpoznawczych, które operowały nad terenami przyfrontowymi.
Wszystko to wyraźnie świadczy o tym, że ze strony rosyjskiej nie było nawet imitacji próby przerwania ognia na froncie. Na podstawie danych z minionej i obecnej doby Ukraina będzie działała w sposób lustrzany
— uprzedził Zełenski.
07:38. Politolog: Rosja panikuje przed 9 maja, Kijów wygrał tę rundę wojny psychologicznej
Rosja panikuje przed paradą 9 maja w Moskwie, a Ukraina wygrała tę rundę wojny psychologicznej; ważne jest także, że szantażowi Kremla nie uległa Europa — ocenił w rozmowie z PAP ukraiński politolog Jewhen Mahda.
Główny efekt już osiągnęliśmy. Rosja panikuje i podejmuje kroki, które świadczą o jej słabości. A dla państwa autorytarnego słabość to największe wyzwanie
— zauważył ekspert.
9 maja w Moskwie oczekiwana jest parada wojskowa z okazji 81. rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. W Rosji określa się tak tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45.
W związku z paradą rosyjski resort obrony poinformował w czwartek o wprowadzeniu zawieszenia broni od 8 do 10 maja. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił jednostronnie rozejm od północy z 5 na 6 maja, jednak Rosja się do niego nie dostosowała. Wcześniej Zełenski mówił, że podczas parady nad moskiewskim Placem Czerwonym mogą pojawić się ukraińskie drony.
06:30. „FT”: UE przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, przy aprobacie Zełenskiego
Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że UE przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem; prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaaprobował ten plan - podał „Financial Times”.
Przywódcy krajów unijnych rozważają podjęcie negocjacji pokojowych z Putinem, ponieważ państwa Wspólnoty są coraz bardziej sfrustrowane rozmowami jakie w tej sprawie prowadzi administracja prezydenta USA Donalda Trumpa - wyjaśnia brytyjski dziennik na swoim portalu.
Costa powiadomił, że konsultuje się z przywódcami krajów unijnych w poszukiwaniu „najlepszej metody, by zorganizować się i zorientować, co w praktyce jest potrzebne, aby rozmawiać z Rosją, kiedy przyjdzie na to właściwy czas”. Zapewnił też, że plan taki ma poparcie Kijowa.
Podczas szczytu UE, który odbył się w kwietniu na Cyprze, prezydent Zełenski „zachęcił nas, abyśmy byli przygotowani, by w konstruktywny sposób przyłączyć się do negocjacji” - dodał Costa.
Zastrzegł jednak, że „nikt nie zaobserwował żadnych sygnałów z Rosji” świadczących o tym, że skłonna jest podjąć „poważne negocjacje”.
„FT” przypomina, że zasadą, do której stosuje się UE jest przeciwstawianie się wszelkim decyzjom czy dyskusjom na temat Ukrainy bez udziału władz tego kraju.
Jednak teraz wielu unijnych polityków obawia się, że rozmowy pokojowe prowadzone pod egidą USA nie tylko nie przynoszą skutków, ale też niebezpiecznie marginalizują UE i może ona zostać zmuszona do zaakceptowania porozumienia, które uważa za niewłaściwe - wyjaśnia dziennik.
Wysokiej rangi przedstawiciel władz Ukrainy powiedział „FT”, że Zełenski prowadzi na ten temat rozmowy z Costą. Dodał też, że Kijów potrzebuje „lepszej koordynacji (działań) na szczeblu europejskim”, co mogłoby np. polegać na wyznaczeniu polityka, który w imieniu „wszystkich Europejczyków” prowadziłby rozmowy z Rosją.
Niektórzy przywódcy państw UE, jak premier Belgii Bart De Wever, proponują otworzenie „kanału komunikacyjnego”, który pozwoliłby docelowo rozpocząć negocjacje z Kremlem. Inni są jednak zdania, że nie ma zgody wśród 27 krajów unijnych co do tego, kto miałby je reprezentować w rozmowach z Rosją, a ponadto nie wiadomo, co można zaoferować Putinowi.
„FT” przypomina, że do Waszyngtonu udał się główny ukraiński negocjator Rustem Umierow, który prowadzi tam rozmowy z przedstawicielami administracji Trumpa na temat zakończenia wojny.
Zełenski poinformował wcześniej w czwartek, że Umierow omówi kwestie związane z bezpieczeństwem oraz współpracą Ukrainy z USA, uwolnieniem jeńców oraz ożywieniem procesów dyplomatycznych na rzecz zawieszenia broni w wojnie z Rosją. (
red/PAP/Facebook/X
