Ostre starcie wiceministrów Tuska! "Po co się pultasz na X z nami?!"; "Miej litość darować sobie rady obyczajowe"

autor: Fratria/X
Na platformie X doszło do ostrego starcia pomiędzy… dwoma wiceministrami rządu Donalda Tuska z tego samego resortu, a konkretnie z zarządzanego przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. „Jacek, z Twojego gabinetu w lewo, 100 metrów prosto i znowu w lewo. Zamiast pultać się pod co drugim moim wpisem na X, wpadnij kiedyś na kawę” - rzucił w pewnym momencie na X w stronę wiceministra Jacka Karnowskiego inny wiceszef tego resortu, Jan Szyszko.

Całe starcie rozpoczęło się od, wydawałoby się, dość niewinnego wpisu wiceministra Jana Szyszki.

W Parlamencie Europejskim na spotkaniu o nowych funduszach na rozwój. Są komisarz od inwestycji, b. premier Włoch, 7 ministrów, deputowani, ale ANI JEDNEGO europosła z Polski. Szkoda, bo na stole miliardy dla PL - wszystkie ręce powinny być na pokładzie ponad podziałami

— napisał na platformie X Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050, dołączając swoje zdjęcie ze spotkania z Parlamencie Europejskim. Ten wpis nie spodobał się Jackowi Karnowskiemu, wiceministrowi z tego samego resortu, ale reprezentującego Koalicję Obywatelską.

Jak jeżdżę do PE lub na spotkania Komitetu Regionów zawsze kontaktuje się z naszymi europosłami czy samorządowcami, to lepszą metodą na współpracę niż X; ale i bez tego zawsze są obecni…

— zareagował na wpis Szyszki Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z KO.

Zamiast pultać się”

Jacek, z Twojego gabinetu w lewo, 100 metrów prosto i znowu w lewo. Zamiast pultać się pod co drugim moim wpisem na X, wpadnij kiedyś na kawę

— ripostował Szyszko.

Jan od Ciebie z gabinetu 100 metrów w prawo jest mój! Ale co ważniejsze wiele koleżanek i kolegów z koalicji rządowej spotykasz codziennie więc po co się pultasz na X z nami?!

— kontrował Karnowski w podobnym stylu jak rządowy kolega.

Miej litość darować sobie rady obyczajowe”

Zasłynąłeś ostatnio jako autor dziaderskich podśmiechujek z własnej szefowej na Radzie Ministrów. Miej litość darować sobie rady obyczajowe

— odpowiedział Szyszko.

Jak widać, członkowie rządu Donalda Tuska, delikatnie mówiąc, nie zawsze muszą ze sobą zgodnie współpracować. Nawet w ramach jednego resortu.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

