NASZ NEWS. Wiemy, kto ma zostać nowym szefem BBN! "Gdyby nie on, to poleglibyśmy w sprawie ataku hybrydowego na granicy z Białorusią"

Bartosz Grodecki, według informacji portalu wPolityce.pl, ma zostać szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. / autor: Fratria

Bartosz Grodecki, według informacji portalu wPolityce.pl, ma zostać szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Karol Nawrocki ma wskazać Grodeckiego na nową funkcję już jutro o godz. 10 w Pałacu Prezydenckim. „To on przekonywał środowisko międzynarodowe, że atak na polską granicę ze strony Białorusi, to wojna hybrydowa” - tak przyszłego szefa BBN opisuje nasz informator.

Nowy szef BBN

Prezydent Karol Nawrocki wyznaczy jutro o godz. 10 w Pałacu Prezydenckim nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Z ustaleń portalu wPolityce.pl wynika, że będzie nim Bartosz Grodecki.

Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski.

Kim jest Grodecki?

Bartosz Grodecki zdobywał doświadczenie m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odpowiadał za kwestie graniczne, współpracę międzynarodową, politykę migracyjną i działania przeciwko handlowi ludźmi. Reprezentował również Polskę na forum Unii Europejskiej podczas negocjacji dotyczących bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych.

To on przekonywał środowisko międzynarodowe, że atak na polską granicę ze strony Białorusi, to wojna hybrydowa

— podkreśla nas informator.

Gdyby nie on, to poleglibyśmy w sprawie granicy. Obsługiwał to prawnie, walczył w Unii o odbiór tej sprawy…

— dodaje.

W czasie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią od 2021 roku Grodecki traktował działania reżimu w Mińsku jako element wojny hybrydowej wymierzonej w Polskę i Unię Europejską. Opowiadał się za rozwiązaniami wzmacniającymi bezpieczeństwo państwa, ochronę granic zewnętrznych UE oraz przeciwdziałanie presji migracyjnej i przemytowi ludzi. Brał udział w prezentowaniu przedstawicielom instytucji unijnych sytuacji na polskim odcinku granicy zewnętrznej UE oraz działań podejmowanych przez polskie państwo.

W ramach działań związanych z polityką wschodnią wspierał opozycję demokratyczną na Białorusi, uczestniczył w organizacji pomocy dla Ukrainy i uchodźców wojennych oraz angażował się w działania wspierające demokratyczne instytucje w Mołdawii. Brał również udział w pracach zespołu przygotowującego ewakuację do Polski obywateli Afganistanu współpracujących z siłami NATO podczas misji specjalnych.

red

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

