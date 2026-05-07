Premier Donald Tusk podczas swojej wizyty we Włoszech spotkał się z premier tego kraju Giorgią Meloni. We wrześniu 2025 roku podobne spotkanie w Rzymie miał prezydent Karol Nawrocki. Uderzająca jest jednak różnica, jak premier Meloni witała się w obydwoma polskimi politykami. Czasami obraz mówi więcej niż tysiąc słów i w tym wypadku to się sprawdza.
Premier Giorgia Meloni z jedną ręką schowaną z tyłu i dającym się zauważyć dystansem wobec polskiego premiera w czasie uścisku dłoni - tak przebiegało przywitanie włoskiej polityk z Donaldem Tuskiem. A jak to wyglądało we wrześniu 2015 roku, w przypadku spotkania z polskim prezydentem? Premier Meloni w czasie uścisku dłoni położyła drugą rękę na ramieniu polskiego prezydenta, a później jeszcze poklepała nią dłoń Karola Nawrockiego, który niedługo wcześniej został zaprzysiężony na nowego prezydenta Polski. Oglądając wideo z obydwu powitań każdy obserwator dostrzeże różnicę.
Meloni po spotkaniu z Tuskiem
Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała po spotkaniu z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem, że oba kraje chcą przystąpić do konsultacji na temat nowego polsko - włoskiego traktatu. Meloni podziękowała Polsce za ochronę zewnętrznej granicy UE i za solidarność, jaką okazała uchodźcom z Ukrainy.
Podczas spotkania z dziennikarzami po ponad godzinnej rozmowie w Palazzo Chigi Giorgia Meloni zaznaczyła, że poprzednia umowa o przyjaźni między obu krajami pochodzi z 1991 roku.
Wśród tematów rozmów dotyczących współpracy w ramach UE Meloni wymieniła konkurencyjność i konieczność zniesienia wewnętrznych ceł oraz wszystkich mechanizmów, które, jak dodała, przyczyniają się do wzrostu cen.
Dodała, że z premierem Tuskiem rozmawiała też o nielegalnej imigracji.
Polska jest na pierwszej linii obrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej przed nielegalną imigracją, w tym przypadku możemy powiedzieć również instrumentalnie wykorzystywanej
— oświadczyła szefowa włoskiego rządu.
Dziękujemy Polsce za solidarność, jaką okazała uchodźcom z Ukrainy
— dodała Giorgia Meloni.
Jak podkreśliła, spotkania i rozmowy z polskim premierem na temat stosunków dwustronnych i wspólnej pracy na forach międzynarodowych są „bardzo przydatne i cenne”.
Premier zwróciła uwagę na silne związki między obu krajami i przypomniała, że w polskim i włoskim hymnie są wzajemne odniesienia do obu krajów. Dodała, że lubi przypominać o tym, że to jedyny taki przypadek na świecie.
Jak zaznaczyła, oba narody łączy postać papieża Jana Pawła II.
Położyła też nacisk na bardzo silne polsko - włoskie więzy gospodarcze.
tkwl/PAP/X
