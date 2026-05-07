Naczelny Sąd Administracyjny niestety włączył się w niezgodną z konstytucją legalizację tylnymi drzwiami tzw. małżeństw homoseksualnych. Właśnie nakazał transkrypcję kolejnych trzech aktów małżeństw jednopłciowych, co przekazała pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Rozstrzygnięcia NSA dotyczą par, które nie mieszkały na stałe w innym kraju Unii Europejskiej.
Dziś kolejne 3 pary zwyciężyły przed NSA ws. transkrypcji. Za wyrokami, pismami i procedurami stoją prawdziwi ludzie, ich rodziny oraz historie o pragnieniu szczęścia, miłości i bezpieczeństwa. To wszystko Wam się po prostu należy! Nie ma na co czekać. Już czas!
— przekazała na platformie X sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
Kolejne 3 POLSKIE małżeństwa jednopłciowe! Naczelny Sąd Administracyjny znów pokazuje, że prawo stoi po stronie obywatelek i obywateli. Rafale Trzaskowski i Marcinie Kierwiński, czas skończyć z tchórzostwem. Jest linia orzecznicza, jasne decyzje sądów. Czas na rozporządzenie i decyzje USC!
— Krzysztof Śmiszek, europoseł PiS.
Kim są pary LGBT, które mają mieć zalegalizowane „małżeństwa”?
Kierownik programowy Kampanii Przeciw Homofobii Przemysław Walas powiedział PAP, że dzisiejsze rozstrzygnięcie NSA dotyczyło trzech par, które zawarły związki małżeńskie poza granicami Polski, jednak w odróżnieniu od sprawy, w której wyrok zapadł w marcu, te pary nie mieszkały na stałe w innym kraju Unii Europejskiej.
One wyjechały z Polski, zawarły małżeństwa, ale do Polski wróciły i tutaj prowadziły swoje życie, więc to był istotny wyrok, ponieważ NSA rozstrzygał o trochę innym stanie faktycznym
— wyjaśnił.
Zaznaczył, że we wszystkich trzech sprawach NSA uchylił decyzje odmowne wojewody mazowieckiego, tym samym obligując Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy do dokonania transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw.
Dwa małżeństwa, których dotyczy czwartkowy wyrok, zawarte zostały w Portugalii, a jedno w Niemczech - w Berlinie.
Próba wprowadzenia tzw. małżeństw LGBT w Polsce
Marcowy wyrok dotyczył tzw. małżeństwa homoseksualnego dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polski. Chcąc być traktowanymi w kraju jako małżonkowie, mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Spotkali się jednak z odmową, uzasadnioną tym, że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci.
W sprawie tej w 2023 r. NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. – Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.
Według resortu spraw wewnętrznych i administracji pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.
Na początku kwietnia przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazali PAP, że resorty pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią wykonanie wyroku NSA. Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Przewiduje ona zmianę wzoru odpisu skróconego i zupełnego aktu małżeństwa poprzez zastąpienie określeń „kobieta” i „mężczyzna” określeniami „pierwszy małżonek” i „drugi małżonek”, a tym samym umożliwienie transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci.
tkwl/PAP/X
