Uroczystość podpisania umowy ws. programu SAFE odbędzie się jutro o godz. 13.30 w siedzibie kancelarii premiera w Warszawie - poinformowała w RMF FM pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
W ramach programu SAFE Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro w niskooprocentowanych pożyczkach.
Według wcześniejszych zapowiedzi umowę z polskiej strony umowę podpiszą jutro: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej - komisarz ds. budżetu Piotr Serafin i komisarz ds. obronności Andrius Kubilius.
Podpisanie umowy wbrew prezydentowi
Warto zaznaczyć, że rządzący brną do przyjęcia pożyczki SAFE wbrew prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który zawetował ustawę w tej sprawie, argumentując to m.in. tym, że Polska może być szantażowana polityczną zasadą warunkowości, jak to już było w przypadku środków z KPO.
tkwl/PAP
