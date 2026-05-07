TREŚĆ WNIOSKU

Znamy szczegóły prezydenckiego referendum, w tym planowany termin! Mamy treść wniosku. Zawiera ważne informacje

autor: Fratria/senat.gov.pl
Do Senatu wpłynął już wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Znamy jego treść. Poza samym pytaniem referendalnym zawarto w nim m.in. to, kiedy miałoby sie odbyć głosowanie.

Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?

— takie pytanie chciałby zadać Polakom prezydent Karol Nawrocki.

Z wniosku wynika, że referendum miałoby się odbyć 27 września 2026 roku.

Wyjaśnienia na karcie referendalnej

Na karcie referendalnej miałyby się pojawić też istotne wyjaśnienia, dotyczące konsekwencji udzielenia odpowiedź „tak” lub „nie”. Przedstawiamy je poniżej.

1. Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę na kontynuowanie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym w szczególności:

1) wprowadzenie od 2028 r. opłat za emisję CO₂ od ogrzewania budynków węglem i gazem oraz paliw do samochodów osobowych (ETS2);

2) objęcie właścicieli budynków obowiązkiem kosztownej termomodernizacji wynikającym z tzw. dyrektywy budynkowej;

3) ograniczenie sprzedaży nowych samochodów osobowych z silnikiem spalinowym od 2035 r.;

4) wzrost kosztów dla przemysłu, w wyniku stopniowego wygaszania darmowych uprawnień do emisji;

5) nałożenie na rolnictwo dodatkowych obciążeń związanych z produkcją rolną i zwierzęcą;

6) poniesienie przez Polskę łącznych kosztów polityki klimatycznej szacowanych na 3,5 biliona złotych do 2040 r.

2. Udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza zobowiązanie właściwych organów państwa, w ramach posiadanych przez nie kompetencji, do:

1) aktywnego działania w ramach Unii Europejskiej na rzecz zablokowania regulacji klimatycznych, których koszty są zbyt wysokie dla polskich obywateli, polskiej gospodarki oraz polskiego rolnictwa;

2) wynegocjowania dla Polski, z właściwymi organami Unii Europejskiej, wyjątków i zwolnień, które ochronią polski przemysł i obywateli przed obciążeniami polityki klimatycznej;

3) wprowadzenia systemu finansowej ochrony przed kosztami polityki klimatycznej, który powinien objąć gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, w szczególności przemysł i rolnictwo.

