Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 30,8 proc. wyborców; na drugim miejscu znalazło się PiS z wynikiem 19,6 proc., a na trzecim Konfederacja WiN z poparciem 15,3 proc. badanych - wynika z majowego sondażu CBOS. Do Sejmu, z czwartym wynikiem - 8,1 proc., weszłaby jeszcze Konfederacja KP.
CBOS opublikował wyniki swojego najnowszego sondażu partyjnego. Wynika z niego, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszych dniach maja, udział w nich chciałoby wziąć 76,6 proc. Polaków uprawnionych do głosowania, a więc o 1 pkt proc. więcej niż w kwietniowym badaniu.
Pierwsze miejsce w sondażu zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem 30,8 proc. głosów. Oznacza to spadek o 1,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim, kwietniowym badaniem.
Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 19,6 proc. - to wynik o 1,4 proc. lepszy niż w kwietniu.
Trzecie miejsce zajęła Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 15,3 proc. badanych; w porównaniu do poprzedniego badania poparcie dla tego ugrupowania wzrosło o 2,3 proc.
Na czwartej pozycja znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 8,1 proc. Oznacza to spadek o 0,6 pkt proc.
Pozostałe ugrupowania ujęte w sondażu nie weszłyby do Sejmu.
Nowa Lewica pod progiem wyborczym
W maju Nowa Lewica może liczyć na poparcie 4,7 proc. badanych, czyli o 1,1 pkt proc. mniej niż w kwietniowym badaniu. Zmniejszyło się także poparcie dla Partii Razem, którą poparło 3 proc. badanych (spadek o 1,9 pkt proc.). Z kolei PSL pogorszyło swoje notowania o 0,8 pkt proc., do poziomu 2,2 proc. Chęć głosowania na Polskę 2050 zadeklarowało w maju 1 proc. badanych, czyli o 0,3 pkt proc. więcej niż w kwietniu.
Zamiar zagłosowania na „inną partię” wyraziło 0,4 proc. ankietowanych. Natomiast 11,6 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.
Badanie CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 4–6 maja 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000). Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.
Adam Stankiewicz/PAP/X
