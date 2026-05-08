Matczak vs. dziennikarz Polsatu. Sprzeczka o zabezpieczenie ETPCz. "Pozwalamy zagranicznym trybunałom...";"Jest Pan niegrzeczny"

Prof. Marcin Matczak / autor: Fratria
Jesteśmy chyba jedynym państwem na świecie, które pozwala zagranicznym trybunałom, meblować własny organ konstytucyjny” - napisał na portalu X Wojciech Dąbrowski, dziennikarz Polsatu. Skomentował w ten sposób ocenę prof. Marcina Matczaka dotyczącą stanowiska ETPCz ws. kandydatów na sędziów TK. Matczakowi nie spodobała się odmienna opinia. „Straszne bzdury Pan pisze. Ten organ konstytucyjny umeblował nam nasz własny Sejm, wybrany przez naszych obywateli - bo to ten Sejm wybrał 6 sędziów TK” - napisał.

Wiele emocji wywołały w ostatnich tygodniach zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Dwoje nowych sędziów zostało już zaprzysiężonych przez prezydenta. Pozostała czwórka kandydatów złożyła niewiążące prawnie pseudoślubowanie przed marszałkiem Sejmu.

Zagraniczne trybunały chcą decydować o polskim prawie?

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu postanowił uzurpować sobie jednak prawo do decydowania ws. obsady polskich instytucji. Wczorajsze orzeczenie ucieszyło prof. Marcina Matczaka.

W kwestii zabezpieczenia ETPCZ dotyczącego sędziów TK przypomnijmy tylko, że kwestię ich ślubowania reguluje ustawa, nie Konstytucja. A zgodnie z Konstytucją, Konwencja i wynikający z niej obowiązek uznawanie rozstrzygnięć ETPCZ stoją nad naszymi ustawami

— napisał na portalu X.

Jesteśmy chyba jedynym państwem na świecie, które pozwala zagranicznym trybunałom, meblować własny organ konstytucyjny. Nie wymagajmy szacunku od innych. Przynajmniej nie nazwą nas szaleńcami

— skomentował dziennikarz Polsat News Wojciech Dąbrowski.

Bzdury Pan pisze”

Matczakowi takie postawienie sprawy wyraźnie nie spodobało się.

Straszne bzdury Pan pisze. Ten organ konstytucyjny umeblował nam nasz własny Sejm, wybrany przez naszych obywateli - bo to ten Sejm wybrał 6 sędziów TK. Decyzja ETPCZ tylko to potwierdza. Pana wypowiedź lekceważy tę decyzję Sejmu i próbuje propagandowo pokazać, że to jakaś obca decyzja

— ocenił prawnik.

Doceniam głos eksperta od bzdur, jednak prawo jest jasne: nie ma orzekania bez ślubowania. A jeżeli ETCzP uważa inaczej to mebluje nam organ konstytucyjny. A z tą propagandą, to niskie było. Bez komentarza

— odpowiedział Dąbrowski.

Matczak poczuł się dotknięty.

Jest Pan niegrzeczny, ale ignoranci są bardzo często arogantami. Na pierwszym roku prawa uczymy studentów, że ustawa, jako akt niższy od Konstytucji w hierarchii, nie może być stosowana tak, aby uniemożliwiać pełnienie funkcji konstytucyjnej. Na tym samym roku uczymy, że art. 91 ust. 2 naszej, nie żadnej obcej Konstytucji, daje Konwencji, na podstawie której działa ETPCz, i obowiązkowi dawania im efektu, pozycję ponad polskim ustawami. My tak zdecydowaliśmy, nie obcy

— stwierdził.

O bzdurach i propagandzie napisal Pan. I to był przejaw arogancji. Zapewne skupiając się na tym, jak dopiec, zapomniał Pan co komentuje. Przecież wyraźnie napisałem, że „pozwalamy obcym trybunałom”. W ostatnim zdaniu napisał Pan to samo

— zwrócił uwagę dziennikarz.

