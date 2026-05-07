Co to za język! Skandaliczny wpis Pełczyńskiej-Nałęcz o inicjatywie referendalnej prezydenta Nawrockiego. "Zeszmaca ideę..."

autor: Fratria

Prezydent Karol Nawrocki postanowił skierować do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy koalicji rządzącej niemal natychmiast zaczęli krytykować inicjatywę głowy państwa, a na ich tle szczególnie wyróżniła się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050, używając przy tym knajackiego języka.

Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?

— to pytanie, na jakie mieliby odpowiedzieć Polacy w prezydenckim referendum. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050, najwyraźniej uznała wypowiedzienie się Polaków w tej kwestii za bezsensowne. Za ważne uznała za to np. pytanie Polaków o stanowisko w sprawie aborcji na życzenie.

Smutne. Kolejny Prezydent RP, który zeszmaca ideę referendum przez robienie z niego narzędzia propagandy

— napisała na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, używając przy tym języka, jakim poważny polityk nie powinien się posługiwać. Nawiasem mówiąc to znamienne, że przewodnicząca Polski 2050 wielokrotnie apelowała o dialog i wyciszenie emocji w przypadku sporów wewnątrz Polski 2050, a teraz sama zaczęła pośrednio obrażać prezydenta RP.

Pełczyńska-Nałęcz chce pytać Polaków o aborcję

A są rzeczy, o które warto by zapytać Polaków np:

— Czy należy wyrównać zasady opodatkowania zagranicznych i polskich firm technologicznych?

— Czy należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn?

— Czy aborcja do 12. tygodnia powinna być legalna?

— stwierdziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

tkwl/X

