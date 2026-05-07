Zwrot w sprawie śmiertelnego potrącenia posła Litewki. Podejrzany będzie musiał wrócić do aresztu? Jest komunikat prokuratury!

Księga kondolencyjna w Sejmie po tragicznej śmierci posła Lewicy Łukasza Litewki / autor: Mateusz Pietras/Klub Lewicy/Fot: Mateusz Pietras, Public domain, via Wikimedia Commons
12 maja w sosnowieckim Sądzie Okręgowym odbędzie się posiedzenie odwoławcze w sprawie tymczasowego aresztu dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki - informuje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Może to oznaczać, że podejrzany, który opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, niebawem tam wróci. Prokuratura odwołała się bowiem od decyzji sądu.

Opinię publiczną zbulwersowała decyzja sądu, aby mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie posła Lewicy Łukasza Litewki mógł opuścić areszt za poręczeniem majątkowym. 28 kwietnia rzeczywiście tak się stało - po wpłaceniu 40 tys. zł podejrzany opuścił areszt.

Zażalenie prokuratury

Zażalenie w tej sprawie wniosła pod koniec kwietnia sosnowiecka prokuratura. W jej ocenie, jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć postępowanie.

Dziś na portalu X Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu opublikowała komunikat.

Informuję, iż posiedzenie odwoławcze w sprawie tymczasowego aresztu dla mężczyzny podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki odbędzie się 12 maja 2026 r. o godz. 12:00 w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu

— czytamy.

Kto wpłacił poręczenie?

Podejrzany opuścił areszt 28 kwietnia. Tego dnia „Fakt” dopytał rzecznika sosnowieckiej prokuratury o to, kto uiścił 40 tys. zł poręczenia za kierowcę.

To były osoby dla niego najbliższe

— wskazał prok. Bartosz Kilian, zastrzegając, że na tym etapie nie może nic więcej powiedzieć.

X: @Prok_Okreg_SOS/PAP/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

