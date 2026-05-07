12 maja w sosnowieckim Sądzie Okręgowym odbędzie się posiedzenie odwoławcze w sprawie tymczasowego aresztu dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki - informuje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Może to oznaczać, że podejrzany, który opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, niebawem tam wróci. Prokuratura odwołała się bowiem od decyzji sądu.
Opinię publiczną zbulwersowała decyzja sądu, aby mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie posła Lewicy Łukasza Litewki mógł opuścić areszt za poręczeniem majątkowym. 28 kwietnia rzeczywiście tak się stało - po wpłaceniu 40 tys. zł podejrzany opuścił areszt.
Zażalenie prokuratury
Zażalenie w tej sprawie wniosła pod koniec kwietnia sosnowiecka prokuratura. W jej ocenie, jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć postępowanie.
Dziś na portalu X Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu opublikowała komunikat.
Informuję, iż posiedzenie odwoławcze w sprawie tymczasowego aresztu dla mężczyzny podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki odbędzie się 12 maja 2026 r. o godz. 12:00 w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu
— czytamy.
Czytaj także
Kto wpłacił poręczenie?
Podejrzany opuścił areszt 28 kwietnia. Tego dnia „Fakt” dopytał rzecznika sosnowieckiej prokuratury o to, kto uiścił 40 tys. zł poręczenia za kierowcę.
To były osoby dla niego najbliższe
— wskazał prok. Bartosz Kilian, zastrzegając, że na tym etapie nie może nic więcej powiedzieć.
Czytaj także
X: @Prok_Okreg_SOS/PAP/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759703-zwrot-w-sprawie-smierci-litewki-podejrzany-wroci-do-aresztu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.